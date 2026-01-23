Szolgálat közben nem politizálhatnak az önkéntes tartalékosok

Változtak az önkéntes tartalékosokra vonatkozó szabályok: a január 22-i Magyar Közlönyben megjelent rendeletével Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter több ponton módosította az alapvető jogok gyakorlását érintő előírásokat -szúrta ki a 24.hu. A minisztérium szerint a módosítás célja az volt, hogy összehangolják a honvédek szolgálati jogviszonyát szabályozó előírásokat, alkalmazkodjanak a megváltozott élethelyzetekhez, és érthetőbbé, könnyebben alkalmazhatóvá tegyék a szabályokat.

Az új szabályozás az önkéntes tartalékosok politikai szerepvállalását is érinti: politikai célú szervezetben való tagságukat a honvédség nem tilthatja meg. Ugyanakkor tényleges szolgálatteljesítés idején nem élhetnek a tagságukból fakadó jogaikkal, és politikai tevékenységet sem folytathatnak.

A rendelet azt is kimondja, hogy ha egy tartalékost jelöltként nyilvántartásba vesznek valamely választáson (országgyűlési, EP-, főpolgármester-, polgármester-, önkormányzati vagy nemzetiségi önkormányzati), attól még nem „áll le” a tartalékos jogviszonya: az a választás végéig, visszalépésig, illetve megválasztás esetén a mandátum igazolásáig változatlanul megmarad.

Újdonság az is, hogy a jövőben nem létesíthet önkéntes tartalékos jogviszonyt az, akinek hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonya egészségi vagy pszichikai okból szűnt meg. Emellett azonnali hatállyal megszüntethető a tartalékos szolgálati viszony akkor is, ha az érintett saját hibájából kétszer egymás után nem tesz eleget a bevonulási kötelezettségének.