Tíz hónapja képtelenek kormányt alakítani, a legutóbbi választás miatt pedig több mint száz embert tartóztattak le Koszovóban

A koszovói rendőrség letartóztatott több mint száz embert, akiket azzal gyanúsítanak, hogy csalást követtek el a december 28-i előrehozott parlamenti választásokon - közölte a prizreni főügyész. Az országban a legutóbbi, tavaly február 9-i szavazás óta sem sikerült egyik pártnak sem kormányt alakítania.

Albin Kurti miniszterelnök Fotó: ARMEND NIMANI/AFP

A mostani választásokat az első közlések szerint Albin Kurti miniszterelnök pártja, az Önrendelkezés nyerte meg 49,8 százalékkal, őket követte a második helyen a korábban Hashim Thaci volt államfő vezette Koszovói Demokrata Párt (PDK) a szavazatok 21.21 százalékával. Az ország választási bizottsága először csak a szavazatok egy részét akarta felülvizsgálni, majd hétfőn közölte, hogy újraszámolják a választásokon leadott összes szavazatot, miután a néhány helyen megismételt szavazatszámlálás jelentős eltérést mutatott az első eredményhez képest.

„Néhány tucat hibás szavazat még érthető volna, bár a Központi Választási Bizottságnak nincs toleranciahatára. De mi nem tucatnyi vagy néhányszáz szavazatról beszélünk, hanem több ezerről. Az egyik jelölt esetében a hamisított szavazatok száma több mint hatezerre rúg” – mondta a legfőbb ügyész, aki szerint több mint 68 ezer szavazatot hamisítottak meg csak az ország második legnépesebb városában, Prizernben.

A főügyész azóta közölte, 109 letartóztatott személyt gyanúsítanak az eredmények meghamisításával, nyomásgyakorlással, fenyegetéssel és vesztegetéssel. Azt mondta, a csalás különböző módjait azért voltak képesek tömegesen elkövetni, mert a szavazatszámláló bizottságok pártok által delegált tagjai megegyeztek egymással ebben és megszervezték. A négy legnagyobb koszovói párt együttműködéséről lehet szó – tette hozzá. (MTI, Balkan Insight)