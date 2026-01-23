Trump: Hatalmas amerikai hadiflotta tart Irán felé

Donald Trump a Davosból az Egyesült Államokba tartó elnöki különgép (Air Force One) fedélzetén jelentette be, hogy „hatalmas amerikai hadiflotta” tart Irán felé. „Nagyon sok hajónk megy abba az irányba, biztos, ami biztos… Nem szeretném, ha bármi történne, de nagyon szorosan figyelemmel kísérjük őket [Iránt]” – mondta Trump. Az elnök megismételte Teheránnak szóló figyelmeztetéseit: ne végezze ki a rezsim ellen tüntetőket, és ne indítsa újra nukleáris programját.

A Reutersnek nyilatkozó, nevük elhallgatását kérő amerikai tisztviselők azt mondta: az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó és több, irányított rakétákkal felszerelt romboló a következő napokban érkezik a Közel-Keletre. Hajókövetési adatok megerősítik, hogy az Abraham Lincoln és másik három hadihajó valóban a közel-keleti térség felé tart, miután a múlt héten elkezdtek kihajózni az ázsiai-csendes-óceáni térségből.

Fotó: BRIAN WILBUR/AFP

Egy tisztviselő arról is beszélt, hogy további légvédelmi rendszereket is terveznek a Közel-Keletre. Ezek kritikus fontosságúak lehetnek az amerikai bázisok elleni iráni csapás elleni védekezésben. A telepítések kibővítik Trump számára rendelkezésre álló lehetőségeket, mind az amerikai erők jobb védelmére a régióban a feszültségek idején, mind pedig az iráni nukleáris létesítmények elleni júniusi csapás utáni további katonai akciók megtételére, írja a Reuters.

Trump korábban többször is azzal fenyegetőzött, hogy beavatkozik Irán ellen a tüntetők közelmúltbeli meggyilkolása miatt, de a tüntetések a múlt héten alábbhagytak. Az elnök a múlt héten visszakozott a keményebb retorikájából, azt állítva, hogy leállíttatta a foglyok kivégzését. Csütörtökön megismételte ezt az állítást, mondván, hogy Irán közel 840 akasztást törölt el a fenyegetései után.

„Azt mondtam: »Ha felakasztjátok ezeket az embereket, akkor durvább csapást fogok rátok mérni, mint valaha. Amit az iráni nukleáris programotokkal tettünk, az semmiségnek fog tűnni«” – mondta Trump, aki szerint ennek hatására a kivégzéseket azok tervezett végrehajtása előtt egy órával törölték. Ugyanakkor néhány napja az amerikai elnök arról beszélt, hogy ideje új vezetést keresni Iránban.

Nem világos, hogy Iránban újra felerősödhetnek-e a tüntetések, amik december 28-án kezdődtek a gazdasági nehézségek miatt, de gyorsan országszerte elterjedtek és rezsimellenes tiltakozásokká váltak. Egy, az Egyesült Államokban működő jogvédő csoport eddig 4519, a zavargásokhoz köthető halálesetet igazolt – köztük 4251 tüntető halálát –, és további 9049 halálesetet vizsgálnak. Egy iráni tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy a vasárnapig megerősített halálos áldozatok száma meghaladta az 5000-et, köztük a biztonsági erők 500 tagját.