Trump visszavonta Kanada meghívását a Béketanácsba

„Kérem, tekintsék ezt a levelet annak hivatalos jelzésének, hogy a Béketanács visszavonja az Önöknek küldött meghívást Kanada csatlakozására vonatkozóan” – írta Trump a Truth Socialön péntek hajnalban közzétett bejegyzésében, amelyet Mark Carney miniszterelnöknek címzett.

Trump Kanada meghívását azután vonta vissza, hogy Carney a davosi Világgazdasági Fórumon történelminek titulált beszédében azt mondta, vége van az Egyesült Államok vezette, közös szabályokon nyugvó világrendnek, és a „középhatalmak” összefogását sürgette a nagyhatalmak gazdasági nyomásgyakorlásával szemben. Bár az amerikai elnököt nem nevezte meg, Trump egy nappal később azt mondta, Kanada sok mindent „ingyen” kap az Egyesült Államoktól, és hálásnak kellene lennie. Carney erre csütörtökön, Quebecben reagált, hangsúlyozva: Kanada nem az Egyesült Államok miatt létezik, hanem azért virágzik, mert kanadaiak lakják.

Az ENSZ-t váltó új szervezetet Donald Trump hívta létre a világ különböző konfliktusainak rendezésére. A testület elnökeként az amerikai elnök széles jogkörökkel rendelkezne.

A Fehér Ház szerint mintegy 60 ország kapott meghívást a tanácsba, és körülbelül 35 már csatlakozott is. Az eddig csatlakozók között van Magyarország mellett Argentína, Fehéroroszország, Marokkó, Vietnám, Pakisztán, Kazahsztán, Üzbegisztán, Koszovó, Egyiptom, Törökország, Katar, Jordánia, Indonézia és Szaúd-Arábia. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának többi állandó tagja – Kína, Franciaország, Oroszország és az Egyesült Királyság – eddig nem kötelezte el magát a részvétel mellett.

(BBC)