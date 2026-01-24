A Fidesz Kaposvár ostromára készül

Kaposváron folytatódik a Fidesz „háborúellenes” gyűléseinek tavaly ősszel Győrben indult sorozata. A tavalyi öt esemény azonos forgatókönyv szerint zajlott, a múlt heti miskolcin változtattak néhány dolgon.
Elhagyták a rettegtető háborús árnyjátékot.
Nem volt Curtis és Radics Gigi. Most kiderül, hogy kettejük párosát csak azért hagyták-e el Miskolcon, mert Curtis egykori újpesti focistaként és jelenkori drukkerként nem szívesen látott vendég Diósgyőrben.
Nagy kérdés az is, hogy marad-e Rákay Philip egyedüli műsorvezetőként, vagy visszatér mellé Szabó Zsófi. Netán megengedik Szabónak, hogy ezúttal ő vezesse egyedül a háborúellenes gyűlést, és Philipet száműzik a Mandiner senkit sem érdeklő élőjébe. Súlyos kérdések ezek.
A Fidesz próbál valami innovációt hozni, Orbán is elment vidékre, de ebből azért messze nem lett Lázár-infó. Magyarék pedig visszanyúltak a gyökerekhez.
A Fidesznél előállt az a helyzet, amivel a Tiszát támadták hónapokon keresztül: nincsenek jelöltjeik. Legalábbis egyik nyíregyházi fideszes neve sem hangzott el, míg a Tisza gyűlésén két vesztes jelöltjelöltet is színpadra szólítottak.
Ott voltunk Kecskeméten, a Digitális Polgári Körök országjáró showműsorának harmadik állomásán, ahol Orbán Viktort akarták nekünk eladni. Ugyanitt tartotta fellépését a Tisza is, hogy két zsíros deszka közt kiderüljön, „meg fogják nyerni a választást, ők a többség, készen állnak”.
Mohácson próbált úgy tenni a Fidesz, mintha Magyar Péter megfutamodott volna, Kocsis Mátét idézve Orbán is „foltos nadrágról” beszélt. Rosszabb ütemben nem is választhatott volna versidézetet.
Orbán szegedi roadshow-ján viszonylag keveset ekézték a Tisza Pártot, a kamudokumentum érdemben szóba sem került. Orbán az anyósától vett idézettel zárta a műsort, és azt is elmondta, mikor lehetne Lázár János miniszterelnök.
A Fidesz kiforgatta sarkából a háborúellenes gyűlést. Szabó Zsófi eltűnt Philip mellől, nem volt Radics Gigi és Curtis sem. Felszólaltak a helyi jelöltek. Orbán látszólag a közönség kérdéseire válaszolt ugyan, de valójában egy beszédet mondott.
87 egyéni mandátumot vár idén is Orbán Viktor, de számításaink szerint ennél jóval kevesebb biztos hellyel számolhat a Fidesz. Nem véletlen, hogy bevetették Hankó Balázs minisztert.
Kapitány István a Tisza szakértője lett. A 2010-es években nem volt nála magasabb pozícióban lévő magyar menedzser. 2 éves sem volt, amikor malévos apja lezuhant a gépével Párizs mellett. A Shell a Vasedénytől csábította el 1987-ben, végül 44 ezernél is több benzinkút és félmillió ember tartozott hozzá.
A sikeres politikus nem pártja vagy listavezetője farvizén kerül pozícióba, hanem saját jogon szerez mandátumot. Összeállítottuk a legtoplistább toplistát.
Nem tartja áltémának Ukrajna uniós csatlakozását, de szerinte több szakmai vitára lenne szükség.
Cserébe írtak egy javaslatot a következő kormánynak arról, mi legyen az önkormányzatokkal.
Leleplezzük az Index leleplező cikkét, a birtokunkba került, szerkesztőségünkben nyomtatott dokumentumok szerint mind megdögölhetünk.
A városok polgármesterei elhatárolódtak Szita nyilatkozatától, és csak akkor maradnak tagjai a szövetségnek, ha nem lesz hasonlóra példa.
„Beszéljünk őszintén, választás közeledik” - mondta Gelencsér Attila a polgármestereknek, akik játszóterek helyett inkább az egészségügy működésére fordítanák a pénzt.
A Kaposhomokon élők sem tudták, milyen útra gondolt Gelencsér Attila.
Novemberben majd megünnepeljük az új 67-es utat, de addig is örülhetünk ennek a 26,4 kilométernek.