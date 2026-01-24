A Pentagon szerint Kína már nem jelent elsődleges fenyegetést az Egyesült Államokra

A Pentagon pénteken tette közzé a nemzetvédelmi stratégiáját, amely már nem elsősorban a Kína elleni fellépésre összpontosít, inkább a korábbi kormányokat hibáztatja az amerikai érdekek figyelmen kívül hagyásáért, írja a Politico.

A Pentagon terve, ellentétben a múlt hónapban közzétett nemzetbiztonsági stratégiával – amiről itt írtunk részletesen –, nem összpontosít Európára, és nem is nevezi a kontinenst „civilizációs hanyatlásban” lévő helynek.

„Bár Európa továbbra is fontos, a globális gazdasági hatalomból való részesedése már kisebb és csökkenő” – áll a stratégiában. „Bár elkötelezettek vagyunk és továbbra is jelen leszünk Európában, prioritásként kell kezelnünk az Egyesült Államok hazájának védelmét és Kína elrettentését”, olvasható.

Pete Hegseth, amerikai védelmi miniszter Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

A dokumentum, amely általában a Nemzetbiztonsági Stratégiát követi, hónapokig tartó késés után jelent meg. A Politico szerint a tervezet hónapokig pihent Pete Hegseth védelmi miniszter asztalán, mivel a kormányzati tisztviselők azon vitatkoztak, hogyan is írják le a Kína által az Egyesült Államokra jelentett fenyegetést az országgal folytatott kereskedelmi tárgyalások közepette.

A stratégia azt is kimondja, hogy az Egyesült Államoknak „nem szabad átengednie a hozzáférést vagy a befolyást a nyugati félteke kulcsfontosságú területei felett”, beleértve a Mexikói-öblöt is. De kevés részletet közöl arról, hogyan fogja a Pentagon elérni ezt a célt.

Az első Trump-adminisztráció 2018-as védelmi stratégiájában Kínát jelölte meg az Egyesült Államok biztonságára leselkedő legnagyobb fenyegetésként. Ez a vélemény a Biden-adminisztráció 2022-es stratégiájában is visszhangra talált. A 2026-os stratégia azonban ehelyett a Kínával folytatott diplomáciára irányuló folyamatos összpontosítást hangsúlyozza, miközben erős védelemre törekszik a Csendes-óceánon egy potenciális háború megakadályozása érdekében. Azt azonban nem részletezi, hogy milyen amerikai eszközöket küldhet a Pentagon a régióba. A dokumentum említést tesz még az Egyesült Államokat fenyegető orosz, iráni és észak-koreai fenyegetésekről is, de ezek nem annyira hangsúlyosak.