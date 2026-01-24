Borízű hang #254 [H]: Nyolcmilliárd geopolitikai szakértő jégeralsóban

Műsorunk dermatológiai, jégerológiai, geopolitikai kérdésekben egyaránt a legélesebb kés a fiókban.
2026-ban is legyen tökös, álljon bele! Fizessen elő a 444-re, és hallgassa a Borízű hang teljes, hosszú változatát! Ez csak az előfizetők, egész pontosan a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai számára elérhető. Ők már most, a fizetőfal alatt hallgathatják a friss adást, az ingyenes, rövidebb változatot egy nappal később tesszük közzé.
(Használati útmutatónk az előfizetős, hosszú verziók kezeléséhez mindenféle podcastalkalmazásokban.)
Ezt az adást csak Belső kör és Közösség csomagjainkkal érheted el.
Kövesd velünk 2026-ot!
Mark Carney történelminek mondott beszédében Václav Havelt idézve temette el a szabályokon alapuló nemzetközi rendet, amiről eleve mindenki tudta, hogy részben hamis. Szerinte az új helyzetben a közép- és kisebb hatalmaknak össze kell fogniuk, a többi alternatíva csak rosszabbnak tűnik ennél.
Fegyveres konfliktus aligha lesz Amerika és az Európai Unió között, de ezenkívül minden elképzelhető a teljesen elszabadult Trumpról. Az EU kezében is vannak lapok, csak az a kérdés, hogy melyek kijátszásában tudnak a tagországok megegyezni. Ha elmarad a válasz, az Európa korábbi ellenségeit is felbátoríthatja.
Kína Trump Amerikájához képest megbízható kereskedelmi partnernek pozicionálja magát, egyre több vezető keresi vele a pragmatikus kapcsolatot.
Két kétharmad: Dobrev és Guinness. Hóhányás how to. Az irániak még titokban is tudnak világszínvonalú filmet forgatni. Civilek a Dandár fürdőben. Tiltsák be a szaunasapkát is, mert hülyeség! Hidegindítás a posztszocializmusban.
Két kétharmad: Dobrev és Guinness. Hóhányás how to. Az irániak még titokban is tudnak világszínvonalú filmet forgatni. Civilek a Dandár fürdőben. Tiltsák be a szaunasapkát is, mert hülyeség! Hidegindítás a posztszocializmusban.
Hétfő van, szabad a Borízű! Kozso-szakértőnk, a művész pályáját évtizedek óta követő Winkler Róbert a Shygys-botrányról. Táncos lábú Maduro és az imperialista inuitok. A fél méterről leadott fejlövés, mint legitim rendvédelmi intézkedés az ádáz költőnővel szemben.
Kozso-szakértőnk, a művész pályáját évtizedek óta követő Winkler Róbert a Shygys-botrányról. Táncos lábú Maduro és az imperialista inuitok. A fél méterről leadott fejlövés, mint legitim rendvédelmi intézkedés az ádáz költőnővel szemben.