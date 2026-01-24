Eltávolították Kína legmagasabb rangú tábornokát, a vád „súlyos fegyelem- és törvénysértés”

Vizsgálat alá vonták Kína legmagasabb rangú tábornokát, aki Hszi Csin-ping elnök után a második a katonai parancsnokságban, a vád: „súlyos fegyelem- és törvénysértés, írja a The New York Times.

A vizsgálat megindításáról szóló bejelentés nem részletezte Zhang Youxia tábornok, a Központi Katonai Bizottság – a fegyveres erőket irányító kommunista párti szerv – alelnökének állítólagos kötelességszegését. Azt is közölték, hogy Liu Zhenli tábornok, a bizottság egy másik tagja és a hadsereg egyesített törzsének vezetője ellen is vizsgálatot indítottak.

Zhang Youxia Fotó: PEDRO PARDO/AFP

Zhang tábornok bukása az eddigi legdrasztikusabb lépés Hszi tisztogatása során, amelynek célja a hadseregen belüli korrupció és hűtlenség felszámolása. Zhang ráadásul a kínai elnök bizalmasának tűnt is. Ezzel mostanra eltávolították mind a hat parancsnokot, akiket még 2022-ben nevezett a Központi Katonai Bizottságba Hszi.

„Ez a lépés példa nélküli a kínai hadsereg történetében, és a főparancsnokság teljes megsemmisítését jelenti” – mondta Christopher K. Johnson, a Központi Hírszerző Ügynökség korábbi elemzője, aki szorosan figyelemmel kíséri a kínai elit politikáját. Úgy tűnik, Hszi úgy döntött, hogy a kínai hadsereg problémái olyan mélyrehatóak, hogy szerinte a jelenlegi parancsnokság már nem tudja magától megoldja azokat.