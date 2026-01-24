Hétvégi olvasnivalók magyaros-parasztos gyomorlövésről és mémoldalakon terjedő propagandáról

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, benne a hét legfontosabb és legérdekesebb anyagaival. Egyéb hírleveleink itt elérhetők.

Belföld

A héten bezárták a Szőlő utcai javítóintézet, a dolgozók feldúltan távoztak, mi pedig megírtuk, miképp vált az intézet a rendszer romlottságának szimbólumává.

Fotó: Németh Dániel/444

Ellátogattunk a csornai választókerületbe, ahol a Fidesz 71 százalékkal nyert az előző választásokon, és ahol a Tisza az egyik legismertebb vidéki politikusát, Bóna Szabolcsot indítja – nehéz dolga lesz.

„Nincs garancia, hogy az állam kifizet minket” – bizalmatlanok a Kósa-rokon agrárbotrányában megkárosított gazdák.

A Tisza új kampányfázisba lépett, manapság már nem követi a Fidesz háborúellenesnek nevezett gyűléseit, Kaposváron se lesz ott. Cserébe bemutatta a magyar Gázladyt, kvázi-külügyminiszterjelöltjét, Orbán Anitát, aki a gázkereskedelem és speciálisan az LNG, vagyis a cseppfolyósítottgáz-piac szakértője.

A legutóbb gyűléssel egyidőben Kapitány Istvánt, a Shell topmenedzserét mutatta be. Kapitány karrierje a Sugár Vasedényből ívelt igen magasra, Donald Trumppal is találkozott, most viszont politikusként ígéri, hogy a Tisza megtartja és szociális alapon kiterjeszti a rezsicsökkentést.

Fotó: ROBIN MARCHANT/Getty Images via AFP

A csepeli Lázárinfón ismét felmerült a harmadik világháború témája, de ami fontosabb, Németh Szilárd megkapta a selyemzsinórt a minisztertől. A politikai élet egyik legszínesebb figurájának pályafutásáról külön cikkben emlékeztünk meg, kitérve a politikai gasztronómiában alkotott maradandó eredményeire is.

Fotó: Németh Dániel/444

Voltunk a Váci Polgári Esten is, ahol a magához képest visszafogott Bayer Zsolt elmélkedett az új világrendről, szidta a fiatalokat, és alázta Magyar Pétert – hogy aztán a showt a 80 éves Nagy Feró vigye el a nyugdíjasközönség körében.

Fotó: Bankó Gábor/444

Miután a múlt hétvégén eltűnt fiatal ügyében számos etikai kérdés merült fel a közösségi és hagyományos média felelősségével kapcsolatban, két olyan emberrel beszéltük át az esetet, akik régóta vesznek részt eltűntek felkutatásában.

Fotó: Dave - stock.adobe.com

Több Facebook-oldal kezdett propagandatartalmakat posztolni. Sok esetben rejtélyes adásvétel van emögött, beszéltünk olyannal is, akinek állítólag 10 millió forintot kínáltak, de nem adta oda szakmai jellegű oldalát. Nem minden az, aminek látszik, sima bénázástól meg nem értett poénig sok minden tűnhet fideszesítésnek.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Külföld

A héten az egész világ Davosra figyelt: Donald Trump egy rakás autoriter figurával közösen – köztük Orbán Viktorral – alapított Béketanácsot. Volodimir Zelenszkij pedig a helyszínre utazott Trumppal tárgyalni, beszólt Orbánnak, majd bejelentette, hogy az Emírségekben lesznek orosz-amerikai-ukrán találkozók. Orbán nem túl ízlésesen válaszolt, és az ukrán külügyminiszter is összefeszült Szijjártó Péterrel.

A kanadai miniszterelnök Davosban kimondta, amit nyugati vezető eddig nem mert vagy nem akart.

A kormányinfón a Béketanácsról is kérdezték Gulyás Gergelyt.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Davosban az egyre fontosabbá váló Grönland kérdése is tisztázódni látszott, legalábbis Mark Rutte NATO-főtitkár Trumppal való tárgyalásán mintha megállapodott volna abban, hogy az USA újabb katonai bázisokat telepíthet a szigetországra. Foglalkoztunk azzal is, hogy mit tehet Európa Grönland védelmében, és Szijjártó nyomán azt is megnéztük, mennyire EU-s kérdés egyáltalán a szigetország kérdése.

Mark Rutte és Donald Trump Davosban Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Amikor farkasordító lett a hideg, Moszkva úgy döntött, kiterjedt légicsapásokkal megpróbálja a kijeviek életének legnyomorúságosabb telét előidézni. Éjjel –17 fok van, az áramhálózat szétzilálva, ilyen hidegben a lakások napok alatt teljesen kihűlnek. Helyszíni riport az ukrán fővárosból.

Fotó: SERGEI GAPON/AFP

Eközben Trump hazai pályán sikeresen rúgja fel a szabályokat, Minnesotában egészen szürreális állapotok vannak: az emberek sípokkal jelzik, ha idegenrendészetist látnak, szülői munkacsoportok védik az iskolából hazajáró gyerekeket – egyesek már polgárháborúról beszélnek.

Fotó: Leah Millis/REUTERS

Hiába írta elő a kongresszus az Epstein-ügy teljes feltárását, az amerikai igazságügyi minisztérium nem siet sehova. Az áldozatok közben egyre hangosabban tiltakoznak.

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Kultúra

Kalória és Kapitalizmus címmel éledt újra a Cink egykori Zsír és Kommunizmus című rovata, szerzőink egyből le is csaptak a Budapestre látogató turisták körében rettenetesen népszerű Retro Lángos magyaros-parasztos gyomorlövésére.

Mitől lesz egy Barbie autista? Mennyire valid külső jegyek alapján sztereotipizálni egy autizmussal érintett személyt, segít-e ez az érintett gyerekeknek, és mennyire szól inkább a gyártó cégről, ami a Down-szindrómás és látássérült babák után most autistának címkézett Barbie-t dobott piacra.

Fotó: Mattel

Dmitrij Zimin életét tragikus keretbe foglalta az orosz történelem. Azon kevesek közé tartozott, akit egy pillanatig se vakított el a birodalmi nagyravágyás. Szép és tanulságos film készült az orosz üzletember és mecénás utolsó utazásáról.

Fotó: BIDF

Az utolsó küldetés című filmben Jens Stoltenberg utolsó évét kísérte végig a kamera a NATO élén. A főtitkárt láthatjuk, ahogy a krízishelyzetben próbálja biztosítani Ukrajna támogatását és a NATO egységét. Ott lehetünk a Karmelitában is, amikor Orbánnal tárgyal, és hallhatjuk, milyen semmiségekről beszélgetnek a politikusok két válság között.

Fotó: BIDF

A Randipiac című dokumentumfilm három fiatal férfi küzdelmeiről szól a kőkemény kínai párkeresőpiacon, de közben megpróbálja bemutatni a demográfiai zsákutcába jutó ország egyedi nehézségeit is.

Fotó: BIDF

A popzene és a profi sport világa csak látszólag áll messze egymástól. A szórakoztatóipar két ága valójában ezer szálon és ezer dalban kapcsolódik össze, a szörftől a bringán át a krikettig.

Fotó: Photo12 via AFP

Hol van a gyásznak helye? A perinatális veszteség a mai napig elhallgatott téma, ami jóval többeket érint, mint gondolnánk. Miért nem beszélünk róla, miért tabusítjuk? Van helye a gyásznak? És ha igen, hol? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk a Tyúkól hatvanadik adásában Koller Margit szobrászművésszel.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Szily László kitartóan folytatja saját könyvének, az Idegtartásnak felolvasását, az epizódok közül itt lehet válogatni.