Kanada is betilthatja a gyerekek közösségimédia-használatát

A kanadai kulturális miniszter nem zárja ki, hogy kormánya betiltsa a közösségi média használatát a 14 év alatti gyerekek számára. Marc Miller azt mondta, a törvényalkotási munka során több ország megközelítését vizsgálja, köztük a gyerekek közösségi média használatát a világon elsőként betiltó ausztrál megoldást is.

A Marc Carney kanadai miniszterelnök liberális kormányában dolgozó Miller nem közölt részleteket a tervezett intézkedésekről, de azt mondta, legfontosabb célja, hogy megvédje a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegeit – különösen a gyerekeket – az online világ káros hatásaitól.

Marc Miller Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

A kanadai parlament évek óta vizsgálja az online világ káros hatásait, a képviselők és a szenátorok többször is tárgyaltak arról, hogy a közösségi média hogyan hat a gyerekekre. A liberális kormány 2021 óta két változatban is benyújtotta témába vágó törvényjavaslatot, de egyik sem ment át a parlamenten.

A technológiai vállalatok arra kérték a liberális kormányt, hogy keressen alternatívákat a teljes tiltás helyett.

Ausztrália 2025 decemberében tiltotta be a közösségimédia-platformokat a 16 év alatti felhasználók számára. Az ausztrálok lépése után Dánia, Franciaország és Norvégia is bejelentette, hogy fontolgatja ezt a 15 év alattiak számára. (via Politico)