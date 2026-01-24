Kijevet és Harkivot támadták az oroszok a háromoldalú tárgyalások második napján

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Oroszország szombat kora reggel hatalmas drón- és rakétatámadást indított Ukrajna két legnagyobb városa, Kijev és Harkiv ellen, miközben amerikai, ukrán és orosz tárgyalók találkoztak az Egyesült Arab Emírségekben a háromoldalú béketárgyalások második napján, írja a The Guardian. Támadásokban egy ember meghalt és legalább 15-en megsérültek.

Több épületben is tűz ütött ki, miközben a főváros egyes részein szünetelt a fűtés és a vízellátás is – mondta Vitalij Klicsko, polgármester. A támadások legalább négy kerületet értek, a megrongálódott épületek között pedig egy egészségügyi intézmény is volt.

Lerombolt lakóház Kijev Szvjatosinszki negyedében egy korábbi támadás után
Fotó: DANYLO ANTONIUK/Anadolu via AFP

A fővárosban egyébként mintegy 1940 lakóépület maradt fűtés nélkül a támadások után, de Klicsko hozzátette: „ez talán még nem a legnehezebb pillanat”.

A polgármesteri hivatal szerint 600 000 lakos hagyta el ideiglenesen a várost a januári áramválság miatt, amely teljes tömböket hagyott sötétségbe szerte a városban. Helyszíni riportunkat a fűtés és áram nélkül maradt Kijevről itt olvashatod.

Az orosz határtól 30 km-re fekvő Harkivban 25 drón csapott be több kerületre 2,5 óra alatt, és legalább 14 ember megsérült. A drónok eltaláltak egy menekültszállást, egy kórházat és egy szülészeti intézményt is.

orosz-ukrán háború külföld kijev támadás harkiv orosz-ukrán háború dróntámadás ukrajna
Kapcsolódó cikkek

„Senki sem csapta be az ajtót” az orosz–ukrán–amerikai tárgyalások első napján

Eddig ennyi az eredménye az abu-dzabi háromoldalú megbeszéléseknek, amelyek szombaton folytatódnak.

Székely Sarolta
külföld

Már hatszázezren menekültek el az áram, fűtés és víz nélkül maradt Kijevből

Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint Oroszország humanitárius katasztrófát akar előidézni az ukrán fővárosban.

Takács Lili
külföld

„Élünk, nem érik el, amit akarnak” – helyszíni riport a fűtés és áram nélkül maradt Kijevből

Amikor farkasordító lett a hideg, Moszkva úgy döntött, kiterjedt légicsapásokkal megpróbálja a kijeviek életének legnyomorúságosabb telét előidézni. Éjjel –17 fok van, az áramhálózat szétzilálva, ilyen hidegben a lakások napok alatt teljesen kihűlnek.

Győri Boldizsár
külföld