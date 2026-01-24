Lázár János bocsánatot kért a cigányoktól a kaposvári DPK-gyűlésen

Lázár János elnézést kért a cigányságtól a csütörtöki megszólalásáért, amiben többek közt azt mondta, ha nincsenek migránsok, akkor ott vannak a cigányok, „hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák”.

A miniszter a kaposvári DPK-gyűlésen elhangzott beszéde elején külön köszöntötte „a somogyi cigány magyar honfitársait, akikkel közösen jobbá tették ezt a megyét és országot”. Köszön minden bajtársiasságot, harcot és barátságot, mondta, és azt is, hogy az ő segítségükkel lett jobb ország Magyarország.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Lázár arról beszélt, hogy tiszteletet érdemelnek a takarítómunkások, a melósok, ahogy az egyetemi végzettségűek is, emellett a cigányságot továbbra is belső tartaléknak nevezte.

Mint arról a 444 is beszámolt, Lázár János a balatonalmádi fórumán tett súlyos kijelentéset a cigánysággal kapcsolatban, ami miatt most elnézést kér, „ha volt, akit ez megbántott”. Ezt mondta: