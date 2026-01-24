Magyar Péter leigazolta a magyar Gázladyt

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Három, Magyarország szempontjából kulcsfontosságú területen is nemzetközi szintű szaktudással és kapcsolatrendszerrel bír a Tisza Párt frissen bejelentett kvázi-külügyminiszterjelöltje, Orbán Anita.

Az energiabiztonság, azon belül a gázkereskedelem és speciálisan az LNG, vagyis a cseppfolyósítottgáz-piac szakértője.

A mesterdiplomáit és doktorátusát Amerikában megszerző Orbán Anita a NATO, az USA és a transzatlanti kapcsolatok kutatója, exdiplomataként gyakorlati ismerője.

Otthon van az orosz reálgazdaság ügyeiben is.

Ezek mellett bónuszként globális szintű játékos telekommunikációs területen, és van gyakorlata a nagy szervezetek irányításában.

Magyar Péter frissen bemutatott jelöltje a Fidesz mára nagyrészt lemorzsolódott atlantista-centrista holdudvarából érkezik, és ha nincs az exférjének az ügye, az utazó nagykövetségnél sokkal többre vihette volna a NER-ben.

Orbán Anita a Vodafone Magyarország vezetőjeként szólal fel egy Parlamentbe szervezett energiaipari eseményen

Igazi nagyvadat, a nemzetközi szinten is piacképes magyar női vezetők egyikét igazolta le Magyar Péter külügyminiszter-jelöltnek az 52 éves, 3 gyerekes anya, Orbán Anita személyében. Aki a nagyközönség szemében azért kevéssé ismert, mert eddig vagy külföldön, vagy a háttérben, vagy a vállalati szférában tevékenykedett és bulvárbotrányai sem voltak.

Orbán Anita egykori független külügyi szakértő és elemző, fideszes exdiplomata - ráadásul két, aktuálisan különösen fontos téma, az energiabiztonság és a transzatlanti ügyek specialistája - és globális szinten sikeres nagyvállalati vezető, akit ráadásul igen nehéz lenne valamiféle visszaszivárgó balosnak beállítani. Hiszen 2010-ben a Fidesz egyéni képviselőjelöltje volt Újbudán, igaz a hivatalos jelöltté válás előtt visszalépett, majd a következő öt évben, nagyrészt Martonyi János külügyminisztersége alatt, Magyarország energiabiztonságért felelős utazó nagykövete volt.

A Berettyótól a Charles Riverig