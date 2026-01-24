Orbán Anita: Befejezzük a kompország-politikát

A Tisza Párt legújabb sztárigazolásának, Orbán Anitának a célja, hogy Magyarország szövetségesi kapcsolatait azonnal helyreállítsa, és megteremtse a professzionális, nemzeti érdekeken alapuló, valóban szuverén magyar külpolitikát, derül ki a Tiszta Hang podcastből, ahol a párt elnöke, Magyar Péter beszélgetett vele.

A szakértő szerint ha hatalomra kerülnek, vége lesz a hintapolitikának, Magyarország külpolitikai elszigeteltsége ugyanis a gazdasági érdekérvényesítést is veszélyezteti.

Orbán Anita Fotó: Magyar Péter/Facebook

„Magyarország helye megkérdőjelezhetetlenül a nyugati szövetségi rendszerben, az Európai Unióban és a NATO-ban van. Befejezzük a »kompország« politikát és a szövetségeseinkkel való folyamatos konfrontációt” – mondta Orbán Anita.

A Tisza külügyi prioritásai a beszélgetés alapján a következők:

A megromlott lengyel–magyar kapcsolatok és a visegrádi együttműködés stratégiai szintű helyreállítása.

A magyar külügyi informatikai rendszerek integritásának helyreállítása, az orosz befolyás és a hekkertámadások elleni védelem.

Érdekérvényesítés az „elinflált” vétó helyett: „Ha nem vagy az asztalnál, akkor te vagy a menü” – fogalmazott a szakértő, aki szerint a folyamatos vétózás helyett szövetségesek keresésével kell érvényesíteni a magyar érdekeket.

Olyan professzionális diplomáciai kar kiépítése, amely nem pártpolitikai, hanem nemzeti érdekeket szolgál.

A külhoni magyarság valódi képviselete és segítése.

Mérhető külpolitikai eredmények, letisztult Külügyminisztérium.

Erős nemzeti érdekérvényesítés az Európai Unióban.

Magyar Péter szombaton jelentette be, hogy Orbán Anita lesz a Tisza külügyi vezetője, aki nemcsak jelentős nemzetközi tapasztalattal és szaktudással bír, de otthon van orosz reálgazdasági kérdésekben is. Orbán Anitáról ebben a cikkünkben olvashatnak bővebben.