Az ukrán kormány is elindul a magyar parlamenti választáson a Tisza Párt nevében, így az április 12-ei szavazás tétje, hogy Ukrajna vagy Magyarország – reagált ukrán kollégája X-bejegyzésére Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon az MTI rövid hírösszefoglalója szerint.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter ezt írta az X-en: „Ukrajna EU-csatlakozásának blokkolásával Orbán Viktor újabb bűnt követ el a magyar nép és Magyarország ellen. Ukrajna csatlakozása az EU-hoz közelebb hozná a békét, és garantálná a biztonságot és a jólétet Európa és az egész magyar nemzet számára.”

„De ez nem az, amit Putyin akar. Ő azt akarja, hogy a háború folytatódjon. Ukrajna EU-tagságának blokkolásával Orbán Viktor Putyin kívánságait teljesíti. Ugyanakkor akadályozza a béke helyreállítását Európában, és Magyarországot a Kreml rezsimjének cinkosává teszi – folytatta. – Ma Orbán nem is Horthy Miklósként, hanem Hitler csatlósaként, Szálasi Ferencként viselkedik. Ez a második világháború tanulsága” – tette hozzá.

„Magyarország és a magyar emberek nem ezt érdemlik. Magyarország nem érdemli, hogy ismét a történelem rossz oldalán találja magát — egy új, embertelen ideológia cinkosaként, amelyet a putyini rezsim képvisel” – zárta üzenetét Szibiha.

Szijjártó Péter fogadja hivatalában Andrij Szibihát 2024. szeptember 30-án Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Erre reagálva írta Szijjártó Péter, hogy „az ukrán külügyminiszter az imént egy rendkívül kulturált bejegyzésben jelentette be, hogy az ukrán kormány elindul a magyar parlamenti választáson. A nevük: Tisza.” „Azt akarják, hogy legyen vége a magyar szuverenitásnak, és hogy Magyarország menjen háborúba – fogalmazott. – Április 12-e tétje tehát: Ukrajna vagy Magyarország.”

Az MTI azonban arra nem tért ki, hogy Szibiha ezzel kezdte bejegyzését: „Amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy a következő 100 évben nem engedi Ukrajnát csatlakozni az EU-hoz, valójában nem az ukrán államhoz beszél. Elsősorban ezt a kárpátaljai magyaroknak mondja.”

És ezt is írta: „Valakinek ki kell mondania ezt a kemény igazságot. Orbán Viktort és csapatát nem érdekli az Ukrajnában élő magyarok jóléte és biztonsága. Orbán egyszerűen csak túszként akarja tartani őket geopolitikai kalandjaihoz, és továbbra is tisztára mosni a pénzt különféle külföldi terveken és alapítványokon keresztül – hogy újabb futballstadiont vagy egy új, zebrákkal teli magánállatkertet építsenek. Miért nem mondja ezt nyíltan a kárpátaljai magyaroknak? Ukrajna EU-csatlakozásának megakadályozásával Orbán Viktor újabb bűncselekményt követ el a magyar nép és maga Magyarország ellen.”

A Szibiha–Szijjártó-pofozkodás közvetlen előzményeként pénteken már volt egy üzenetváltás a két külügyminiszter között, akkor az ukrán külügyminiszter többek közt azt írta a 100 évet emlegető Orbánnak címezve, hogy: „Ez a terv kudarcra van ítélve, miniszterelnök úr. Moszkvai mestered nem fog száz évet bírni, még ha készen is állnál felkínálni a szerveidet.”

Mire Szijjártó azt válaszolta: „Tudjuk, hogy elkezdtetek beleavatkozni a választásokba. Tudjuk, hogy olyan kormányt szeretnétek, amely igent mondana Brüsszelre és készen állna belerángatni Magyarországot a háborúba. De nem fogjuk hagyni!”