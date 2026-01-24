Orbán Viktor ott ül a somogyiak konyhájában, nincs min meglepődni

A négyezer fős kaposvári arénában a sokadik háborúellenes DPK-gyűlést Gudics Máté, a Megasztár egykori győztese nyitotta Koppány dalával, aminél tökéletesebb kezdést Rákay Philip műsorvezető el sem tudott volna képzelni. A tömegben ott volt – egyfajta ellen-Szabó Bálintként – egy trombitás nő is, a zenés rádiózás világából érkező vájtfülű Rákay fel is ismerte, hogy időnként a Fidesz egykori kampánydalát, a Listen to your heart dallamát fújja. (Korábbi kérdéseinkre nemleges választ adott az élet: Szabó Zsófi, Curtis, Radics Gigi nem volt.)
A Juventus Rádió és a Z+ zenecsatornák egykori műsorvezetője rövid összefoglalót tartott a hét eseményeiből, kezdve Orbán Viktor sikereivel a Béketanácsban. A tiszás csúcsjelöltet, Kapitány Istvánt azzal támadta, hogy az Jockey Ewinghoz hasonlította magát. Azt is mondta, hogy ugyan ki lehet tüntetni az ilyen embereket, de nehogy már „szakértőket”, „nemzetközi nagytőkéseket”, „globalistákat”, „Bajnai-rajongókat” engedjünk a kormányrúdhoz.
Az e heti gyűlés vendéglátója Szita Károly kaposvári polgármester volt. Róla beharangozó cikkünkben azt írtuk, hogy nem kifejezetten tartozik a Fidesz karakán, ha kell, a központnak beszóló polgármester-vonulatához, sőt. Ő volt az, aki a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökeként levélben kérte polgármestertársait, hogy határozat formájában utasítsák el az Index által tiszásnak hazudott adóemelési tervet. Hasonló botrány volt pár éve, amikor a szövetség elnökeként kiállt a városokat ellehetetlenítő ipariadó-csökkentés mellett.
Szita rövid beszédében a baloldalt szidta, a jobboldalt dicsérte a tizenharmadik havi nyugdíj, eladósodás, energiaárak, munkanélküliség tengelyen. A választás kérdése: „háború lesz vagy béke”, „további fejlődés vagy megszorítás”. A Tisza nagyon sok rosszat csinálna, bezzeg a Fidesz! Aki nem hiszi, annak Szita javasolja, nézzen körül Európában, ahol a brüsszelpárti kormányok elveszik a pénzt a polgáraiktól.
A gyűlésen egy Németországban és Franciaországban is vendégtanuló helyi MCC-s gimnazistával is elmondatták, hogy mennyivel biztonságosabb hely Magyarország, meg hogy Orbán Viktor a béke záloga. Rákay ezután azt kérte, hogy a 30 év alattiak tegyék fel a kezüket, natessékezett egyet, majd gyorsan továbblépett, bár ebből az egészből nem sokat mutatott a kamera.
