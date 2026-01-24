Pintér Bence polgármester feljelentésére nyomozást indít a rendőrség a győri Városrendészet ellen

Pintér Bence győri polgármester feljelentésére ismeretlen tettes elleni nyomozást rendelt el a rendőrség a győri Városrendészet pénz- és vagyonkezelési anomáliái ügyében.

Pintér Bence Fotó: Németh Dániel/444

Pintér azt írta a Facebookon, hogy a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése során találtak visszaélésre utaló információkat a Városrendészetnél. A vizsgált, 2023-2024-es időszakban a névleg „szakmai igazgatóként” működő, megfelelő iskolai végzettség nélküli köztisztviselő, Miletics Mór jogkör nélkül igazolta nagy összegű kifizetések teljesítését a szervezetnél. Miletics a mai napig a Városrendészet szakmai igazgatója.

A hivatali vizsgálat szerint a Városrendészet körülbelül 12 millió forintot fizetett ki belső ellenőrzésre egy belső ellenőri végzettséggel nem rendelkező személynek. Bár a megbízott nem teljesítette a megbízást, Miletics szakmai igazgató mégis igazolta neki a kifizetéshez szükséges teljesítést.

Miletics emellett az önkormányzat gazdálkodási rendeletével ellentétesen, polgármesteri engedély nélkül vett fel több milliós jutalmat 2024-ben. Az intézmény pedig szabálytalan körülmények között bérelt számára luxusautót havi 305.484 Ft + ÁFA értékben. A Városrendészet versenyeztetés nélkül adott el egy autót 2.650.000 forintért, és az előírt három ajánlat bekérése nélkül szerzett be két motort összesen több mint 10 millió forint értékben.

Miután a hivatali vizsgálat számos további gazdasági szabálytalanságra bukkant az intézménynél, Pintér 2025 decemberében feljelentést tett a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságon. A megyei főkapitány az elfogultság látszatát elkerülendő a kapitányság kizárását kérte, így végül a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság rendelte el a nyomozást. A büntetőeljárás jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt indul.