„Senki sem csapta be az ajtót” az orosz–ukrán–amerikai tárgyalások első napján

Amerikai–orosz–ukrán tárgyalás volt Abu-Dzabiban pénteken, a találkozó produktív volt, legalábbis a Fehér Ház szóvivője szerint. A megbeszélések szombaton folytatódnak, a felek ebben egyetértettek az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ szerint. Az ügynökség forrása szerint „senki sem csapta be az ajtót” pénteken.

Eredetileg is azt tervezték, hogy az abu-dzabi esemény két napon át fog tartani.

A háború 2022-es kezdete óta először tartanak hivatalos háromoldalú tárgyalásokat Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok között.

A delegációk első ülése „teljesen zárt” formátumban zajlott az információk szerint. A TASZSZ-nak nyilatkozó forrás azt mondta, a felek többek között a tűzszünet megkötése utáni pufferzónákról és az ellenőrzési mechanizmusokról tárgyaltak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban kijelentette, a területi kérdés a tárgyalások egyik kulcsfontosságú témája lesz. Moszkva pedig leszögezte: „tartós béke nem lehetséges a területi kérdések megoldása nélkül”.

Ez jelenlegi ismereteink szerint azt jelenti, hogy az oroszok addig nem hagynak fel a katonai műveletekkel, amíg Ukrajna nem hagyja el a Donbasz teljes területét. (Meduza)