Trump 100 százalékos vámmal fenyegette meg Kanadát arra az esetre, ha kereskedelmi megállapodást köt Kínával

Donald Trump megfenyegette Kanadát, hogy 100 százalékos vámot vet ki minden kanadai termékre, amennyiben Kanada kereskedelmi megállapodást köt Kínával.

Az amerikai elnök azt írta a Truth Social-ön, hogy ha Mark Carney kanadai miniszterelnök „azt hiszi, hogy Kanadát kínai »kirakodó-állomássá« teszi, ahonnan Kína árukat és termékeket küldhet az Egyesült Államokba, akkor súlyosan téved”. Trump szerint Kína élve falja majd fel Kanadát, és nemcsak a kanadai cégeket, hanem az ország társadalmi szövetét és életmódját is elpusztítja majd.

Donald Trump Fotó: HARUN OZALP/Anadolu via AFP

Trump fenyegetésének előzménye, hogy Kanada nemrég új stratégiai partnerségben állapodott meg Kínával. Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter korábban azt mondta, hogy a kanadai miniszterelnök az idén lejáró amerikai-kanadai-mexikói kereskedelmi egyezmény megújítása ellen dolgozik, ha kereskedelmi megállapodást köt Kínával.

Az amerikai-kanadai-mexikói kereskedelmi egyezmény megújítását az is nehezítheti, hogy Carney történelminek titulált davosi beszéde egyáltalán nem tetszett az amerikaiaknak. Trump a beszédre reagálva azt mondta, Kanada sok mindent „ingyen” kap az Egyesült Államoktól, és hálásnak kellene lennie, majd visszavonta Kanada meghívását az általa alapított Béketanácsba, ami tervei szerint az ENSZ-t válthatná. (via The Guardian)