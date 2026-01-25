600 millióért árvereznek egy budai villát, ahol tucatnyi bedőlt cég működött, köztük luxusjacht-vállalkozás is

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar honlapján futó árverések közül jelenleg a legértékesebb tétel egy budai villa: a II. kerület, Fuvola utca 13. szám alatt található 753 négyzetméteres, „kivett lakóház. udvar” megjelölésű ingatlant 600 100 000 forintos kikiáltási áron próbálják meg értékesíteni.

A licitleírás szerint az épületre és a hozzá tartozó udvarra a II-III. kerületi bíróság több végrehajtást is elrendelt, egy 2018-as az ingatlan 4/10-ed, míg egy 2019-es a további 6/10-ed tulajdoni részről szólt. Vagyis aki december 28-án kezdődött, és a február 26-ig tartó árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, az az árverési hirdetmény szerint beköltözhető lakóház teljes egészét megkaphatja – mondjuk a licit időtartamának feléhez közeledünk, és még senkit nem hozott lázba ez a lehetőség annyira, hogy ajánlatot tegyen.

A ház egyébként a cégnyilvántartás szerint egy elátkozott hely: amilyen vállalkozás ide be volt jelentve, az jó eséllyel mind csődbe ment. Kilenc olyan céget találtunk, amely ellen kényszertörlési eljárás indult, további kettőt, ami ellen felszámolási eljárás, volt, ami átalakulás után abba a Honvéd utcai, több mint 5600 cégnek otthont adó lakásirodába (ld: cégtemető) költözött, ami a gázmaffiáról írt cikksorozatunkban többször is előbukkant. És csupán egy olyan társaságot találtunk, ami jelenleg is működik. A bedőlt, kényszertörlés vagy felszámolás alá került cégek között olyan, a nevük alapján presztízsszolgáltatónak tűnő társaságok is vannak, mint több „Luxury” nevet viselő cég (Luxury Yachts Hungary Kft., Luxury Club Kft., Luxury Team Kft.), de volt itt szerencsejátékos cég és taxis vállalkozás székhelye is.

A társaságokat a tulajdonosok, a nevek alapján egy család tagjai kötik össze. Közülük a legtöbb cégben egy K. P. T. monogramú, 1968-as születésű férfi bukkant fel. Ő a cégnyilvántartás adatai szerint több társaság élén vagy tulajdonosaként végzett tevékenysége miatt több ízben is kapott ötéves eltiltást üzleti tevékenységtől.