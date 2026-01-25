A disznó hála istennek kimúlt

A Jeti Mozi a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületének közreműködésével bemutatja Kovács Kristóf Malaccal teljes című 2008-as dokumentumfilmjét.

A film főszereplője, Balogh Lajos az ormánsági létbe kapaszkodik: roma férfiként a rendszerváltás óta nincs állandó munkája, mégsem hagyja el az ország egyik leghátrányosabb régióját.

Öt szavazattal maradt le a képviselő-testületről, de nem adta fel: helyi bölléreket szervezett, malacot hízlalt, benevezett egy nemzetközi böllérversenyre.

Film a civil önszerveződés erejéről, egy vegyes etnikumú csapat diadaláról és Kancsiról, a vérvörös mangalicáról.

Figyelem: a dokumentumfilm egyesek számára felkavaró képsorokat tartalmazhat!

Stáb

Rendező, forgatókönyvíró: Kovács Kristóf

Producer: Stalter Judit

Operatőr: Szepesi Dávid, Somogyvári Gergő

Vágó: Takács Gábor

Szereplők: Balogh Lajos, Bogdán István, Bogdán Istvánné , Csarankó Balázs, Fenyvesi János, Orsós György, Ostosits Tamás, Gábor László

Zene: Ágoston Béla, Barcza Gergő