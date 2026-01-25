A Föld különböző pontjain közel 100 fokos hőmérséklet-különbséget mértek egy nap alatt

Szombaton a Föld időjárása éles kontrasztot mutatott: miközben Ausztrália belső területein extrém hőség uralkodott, Szibéria több pontján súlyos fagyokat mértek,

Ausztrália Fotó: CLAUDIO GALDAMES ALARCON/Anadolu via AFP

a két pont közötti különbség pedig megközelítette a 100 fokot.

Az Időkép azt írja, a déli féltekén, Ausztrália és Óceánia nagy részén tombol a nyár, a belső területeken a hőmérséklet helyenként elérte a 40-46 Celsius-fokot. Ezzel szemben Szibéria és Oroszország északi területein elég fagyos az idő, Ojmjakon és Verhojanszk térségében nem voltak ritkák a -40 fok alatti értékek, egyes helyeken -50 Celsius-fokot is mértek.

Szibéria Fotó: ALEXANDER MANZYUK/Anadolu via AFP

Észak-Amerikában szintén hideg, téli időjárás volt jellemző. A szombati minimumok között több helyen -40 fok alatti értékek szerepeltek, a legalacsonyabb hőmérséklet -48 fok körül alakult. Az extrém téli időjárás miatt az Egyesült Államok 37 államában adtak ki riasztást szombaton, amik közel 190 millió ember életét érintik.