A franciák őrizetbe vették az orosz árnyékflottához tartozó, lefoglalt olajszállító kapitányát

Néhány nappal azután, hogy a feltehetően az orosz árnyékflottához tartozó olajszállító hajót lefoglalták, a francia hatóságok őrizetbe vették a tanker indiai kapitányát.

A francia haditengerészet csütörtökön tartóztatta fel a Grinch nevű tankert, ami az oroszországi sarkvidéken fekvő Murmanszk kikötőjéből indult, és a Földközi-tengeren haladt. Jelenleg Dél-Franciaországban, egy Marseille közelében lévő kikötőben horgonyoz, fegyveres őrizet mellett. A marseille-i ügyészség közlése szerint a hajó többi legénységi tagját (mind indiai állampolgárok) a fedélzeten tartják, miközben az 58 éves kapitányt őrizetbe vették.

A Grinch Fotó: THIBAUD MORITZ/AFP

A francia ügyészek szerint a nyomozás célja annak ellenőrzése, hogy a tanker által használt zászló érvényes-e. Francia sajtóértesülések szerint a hajó a Comore-szigetek zászlaja alatt közlekedett.

Tavaly októberben Franciaország már lefoglalt egy másik, szankciók alatt álló tankert az ország nyugati partjainál, de néhány nappal később elengedték. Árnyékflottát nem csak az oroszok használnak, rajtuk kívül Venezuelát és Iránt is azzal vádolják, hogy ilyen hajókat használnak az olajszankciók megkerülésére. Az S&P Global pénzügyi elemzőcég becslése szerint világszerte minden ötödik olajtanker szankciók alatt álló országokból származó olaj csempészésére szolgál. (BBC)