„A gyerekeink agya nem eladó” – a francia elnök is megtiltaná a 15 éven alattiaknak a közösségi média használatát

Emmanuel Macron francia elnök azt szeretné, hogy a kormánya gyorsított törvényalkotási eljárással érje el, hogy a 15 év alattiak közösségi média-fiókjait a szeptemberben kezdődő jövő tanév előtt betiltsák.

„A gyerekeink és a kamaszaink agya nem eladó. Az érzelmeik sem eladók, és nem manipulálhatók – legyen szó amerikai platformokról vagy kínai algoritmusokról.”

– mondta Macron. „Betiltjuk a közösségi médiát a 15 év alattiaknak, és ki fogjuk tiltani a mobiltelefonokat a középiskoláinkból is. Ez egy világos szabály: világos a fiataloknak, a családoknak és a tanároknak is” – hangsúlyozta.

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Egyre több ország készít elő átfogó jogszabályokat a fiatalok védelmére a közösségi média lehetséges káros hatásaival szemben, a pionír Ausztrália volt, ahol tavaly decemberben fogadták el a mérföldkőnek számító törvényt, amely megtiltotta a 16 év alattiaknak a közösségi média használatát.

Macron bejelentése előtt pár nappal pedig a brit kormány közölte, több intézkedést is mérlegel a gyerekek online biztonságának növelésére, köztük azt is, hogy megtiltsák a közösségi média használatát a 16 év alattiak számára.

A francia tiltás egyik fő kezdeményezője Laure Miller, Macron pártjának képviselője azt mondta, azért van szükség kormányzati fellépésre, mert jelenleg gyakorlatilag semmilyen életkor-ellenőrzés nincs. „Bárki beírhat bármilyen születési dátumot, és máris hozzáfér a platformhoz. Mi azt szeretnénk előírni a platformok számára – az európai digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) szigorú betartatásával –, hogy valódi életkor-ellenőrzés legyen a közösségi oldalak eléréséhez. Ez mindent megváltoztat, mert a felhasználóknak ténylegesen bizonyítaniuk kell majd, hogy betöltötték-e a 15. életévüket”– mondta. Bár elismerte, hogy „mindig lesznek kiskapuk”, szerinte Franciaországnak „legalább el kell kezdenie komolyan fellépni a kiskorúak online védelmében”. (CNN)