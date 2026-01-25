Az amerikai határőrség parancsnoka szerint az áldozatok valójában az Alex Prettit lelövő határőrök

Miközben a lakosok fagyos hidegben és hóesésben virágokból és gyertyákból álló rögtönzött emlékhelyet állítottak a szombaton lelőtt Alex Pretti tiszteletére, a Trump-kormányzat továbbra is azzal érvel, hogy Pretti megtámadta az ügynököket, akik ezért önvédelemből tüzet nyitottak.

Gregory Bovino, a Határőrség országos parancsnoka a CNN State of the Union című műsorában nem tudott bizonyítékot felmutatni arra, hogy Pretti megpróbálta volna akadályozni a rendőri műveletet. Ehelyett arra helyezte a hangsúlyt, hogy az intenzív osztályon dolgozó ápolónál fegyver volt, amelyet egyébként engedéllyel viselt.

„Az áldozatok a határőrök” – mondta Bovino. „A rendfenntartók nem támadnak meg senkit.”

Bovino és Kristi Noem belbiztonsági miniszter egyaránt azzal vádolták Prettit, hogy megtámadta az ügynököket, zavargásban vett részt és akadályozta őket. „Tudjuk, hogy megjelent a helyszínen, és akadályozta a rendfenntartói műveletet, ami szövetségi bűncselekmény” – mondta Noem a Fox News Sunday Briefing című műsorában. „Ez bűntett. Amikor kapcsolatba lépett az ügynökökkel, és megpróbálták rávenni, hogy vonuljon vissza, agresszívvá vált és ellenállt.”

Pretti lelövése miatt néhány republikánus politikus is csatlakozott a demokratákhoz, független vizsgálatot követelve. A szenátusi demokraták közölték: megpróbálják megakadályozni azt a kétpárti költségvetési csomagot, amely 10 milliárd dollárt irányoz elő a Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) számára, és amelyet péntekig kellene elfogadni a kormányzati leállás elkerüléséhez. Eközben egy kisebb republikánus csoport – köztük Bill Cassidy louisianai szenátor – szintén független vizsgálatot sürgetett Alex Pretti halála ügyében.

Szövetségi ügynökök Minneapolisban Fotó: ROBERTO SCHMIDT/AFP

Pretti lelövése miatt az állami és helyi tisztviselők jogi lépéseket is tettek: egy szövetségi bíró ideiglenes végzéssel megtiltotta a szövetségi hatóságoknak, hogy megsemmisítsék vagy megváltoztassák az ügyhöz kapcsolódó bizonyítékokat, válaszul Minnesota állam főügyésze, a Hennepin megyei ügyészség és a Bűnügyi Nyomozó Hivatal keresetére.

Minnesotai tüntetőket képviselő ügyvédek egy fellebbviteli bíróságtól azt is kérték, hogy állítsa vissza azt az alsóbb fokú bírósági végzést, amely megtiltotta a szövetségi ügynökök erőszakos fellépését a tüntetőkkel szemben, Pretti halálára és az utcára vonulók számának várható növekedésére hivatkozva.

A videó ellentmond a kormányzatnak

A többek közt a Reuters által is elemzett felvételeken az látható, hogy a 37 éves Pretti egy telefont tart a kezében, nem fegyvert, miközben megpróbál segíteni más tüntetőknek, akiket az ügynökök a földre löktek. A videók elején Pretti filmezi, amint egy szövetségi ügynök eltaszít egy nőt, majd egy másikat a földre lök. Pretti az ügynök és a nők közé lép, majd felemeli bal karját, hogy védje magát, amikor az ügynök paprika spray-vel lefújja. Ezután több ügynök megragadja Prettit – aki küzd ellenük –, és a földre kényszerítik, négykézlábra. Miközben lefogják, valaki kiált valamit, ami figyelmeztetésnek tűnik egy fegyver jelenlétére. A felvételeken ezután úgy tűnik, hogy az egyik ügynök elveszi Pretti fegyverét, majd eltávolodik a csoporttól. Pillanatokkal később egy tiszt Pretti hátára szegezett pisztollyal négy gyors lövést ad le. Ezt követően további lövések hallatszanak, miközben egy másik ügynök is tüzet nyit.

Alex Pretti Fotó: ROBERTO SCHMIDT/AFP

Brian O’Hara, Minneapolis rendőrfőnöke a CBS Face the Nation című műsorában azt mondta: „a videók magukért beszélnek”, és hozzátette, hogy a Trump-kormányzat verziója „mélységesen nyugtalanító”. Amy Klobuchar, Minnesota demokrata szenátora az ABC This Week című műsorában úgy fogalmazott, hogy Trump szövetségi ügynökök Minneapolisba vezénylése „elszabadult és aránytalan”, és felszólította őket, hogy hagyják el az államot. Pretti lelövését „egyszerűen borzalmasnak” nevezte.

Feszültség és tüntetések

A városban már korábban is feszült volt a helyzet, miután január 7-én egy szövetségi ügynök lelőtte a szintén amerikai állampogár Renee Goodot. A Trump-kormányzat szerint Good megpróbálta elgázolni az ügynököt az autójával, más megfigyelők viszont úgy vélik, a videók arra utalnak, hogy el akart kanyarodni a lövést leadó tiszt elől. A szövetségi hatóságok nem engedték meg, hogy a helyi tisztviselők részt vegyenek az ügy kivizsgálásában.

A minneapolisi tüntetések mellett más városokban – köztük Los Angelesben és Washingtonban – is voltak demonstrációk demokrata politikusok vezetésével, mióta Trump tavaly bevándorlási ügynököket és nemzeti gárdistákat vezényelt ezekbe a közösségekbe. Trump szerint az akciók szükségesek a bűnözés visszaszorításához és a bevándorlási törvények betartatásához. (AP, Washington Post)