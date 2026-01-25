Egy sürgősségi osztályon dolgozott ápolóként az a 37 éves férfi, akit Minnesotában lelőttek a határőrség ügynökei

A szövetségi tisztviselők belső terroristaként igyekeztek beállítani azt a 37 éves minneapolisi férfit, akit szombaton a határőrség ügynökei lelőttek – írja a New York Times.

Az áldozat, Alex Jeffrey Pretti egy veteránokat segítő kórház intenzív osztályán dolgozott ápolóként. A rendőrfőnök szerint büntetlen előéletű amerikai állampolgár volt, és rendelkezett fegyvertartási engedéllyel. „Nagyszerű kolléga és nagyszerű barát volt. Mindig mosolygott” – mondta egy kollégája. Édesapja az AP hírügynökségnek arról beszélt, hogy a férfi „nagyon törődött az emberekkel” és azért vett részt tüntetéseken, mert mélyen felháborította, ami a városban történik.

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/AFP

„Két hete volt egy beszélgetésünk vele, hogy tiltakozzon nyugodtan, de ne avatkozzon közbe, és ne csináljon semmi hülyeséget, amire azt mondta, hogy tudja ezt”

– mondta Michael Pretti. „Alex változást akart elérni ebben a világban. Sajnos már nem lehet velünk, hogy lássa a hatását. Kérjük, derítsék ki az igazságot a fiunkról. Jó ember volt.”

Bár a szövetségi tisztviselők azt állították, hogy Pretti fegyverrel akart rájuk támadni, a lap által elemzett videókon nem látszik, hogy a férfi elővette volna a fegyverét – egyes felvételeken egy telefon van a kezében –, vagy hogy az ügynökök tudtak volna arról, hogy nála van egy fegyver, mielőtt már a járdán feküdt és lefogták volna. Mielőtt ketten tüzet nyitottak a már földön fekvő Prettire, egy ügynök már elvette a fegyverét.

Egy névtelen szemtanú, aki videófelvételt is készített a lövöldözésről, a bíróságon szintén azt állította, hogy nem látott Prettinél fegyvert közvetlenül az eset előtt. A nő elmondása szerint megfigyelőként kapcsolódott be az eseményekbe, miután a lakóhelye közelében füttyjelzések figyelmeztettek az ICE-ügynökök jelenlétére; Pretti, aki a forgalmat irányította, segített neki parkolni, majd a telefonjával felvette, ahogy egy ICE-ügynök paprikaspray-vel fenyeget másokat. Beszámolója szerint egy ügynök később a földre lökte az egyik nőt és lefújta, Pretti pedig – bár őt is lefújták – megpróbált segíteni neki felállni, ekkor azonban több ICE-ügynök megragadta. A tanú szerint Pretti nem tanúsított ellenállást: „Nem láttam nála fegyvert. A földre dobták. Négy-öt ügynök tartotta a földön, majd egyszerűen elkezdték lőni, nagyon sokszor.”

A lövöldözés utáni órákban a Trump-adminisztráció több vezető szereplője – még a vizsgálat megindítása előtt – „belső terroristának” és leendő merénylőnek bélyegezte Prettit. A Belbiztonsági Minisztérium (DHS) közlése szerint az ügynökök önvédelemből nyitottak tüzet, miután Pretti ellenállt az intézkedésnek. Később Kristi Noem, a minisztérium vezetője arra a kérdésre, hogy Pretti valóban fegyvert szegezett-e az ügynökökre, így válaszolt: „Egyesek azért jelentek meg, hogy akadályozzanak egy rendfenntartói műveletet, és megtámadták a tisztjeinket. Az ügynökök a kiképzésüknek megfelelően reagáltak, és a saját, valamint a környezetükben tartózkodók életének védelmében léptek fel. Nem ismerek olyan békés tüntetőt, aki táblák helyett fegyverrel és lőszerrel érkezik.”

Kristi Noem miniszter, a háttérben a kép Pretti fegyveréről. Fotó: AL DRAGO/Getty Images via AFP

Donald Trump elnök is gyorsan igyekezett elhárítani a felelősséget az érintett szövetségi ügynökökről. Az elnök a történteket a helyi politikusok és maga az áldozat „gyújtó hangvételű” retorikájára vezette vissza, miközben az idegenrendészet (ICE) ügynökeit „hazafiaknak” nevezte. Trump közösségi médiás bejegyzéseiben Tim Walz minnesotai kormányzót és Jacob Frey minneapolisi polgármestert is azzal vádolta, hogy „felkelést szítanak”, szerinte politikai célból, a figyelem elterelése érdekében.

Tim Walz, Minnesota demokrata párti kormányzója ezzel szemben azt mondta, megérti, hogy az emberek dokumentálni próbálják a szövetségi ügynökök fellépését. „Felháborítónak” nevezte a történteket, és azt mondta, hogy Donald Trumpnak „véget kell vetnie a minneapolisi műveletnek”. A DHS állításait élesen bírálva hozzátette:

„Hála istennek, hogy vannak videók, mert a DHS szerint ez a hét hős valami egész zászlóaljnyi támadással nézett szembe. Ez képtelenség. Képtelenség, és hazugság.”

J.D. Vance alelnök, aki csütörtökön Minnesotába látogatott, és a káoszt az „együttműködés kudarcával” magyarázta, szombat késő este azt írta az X-en: „Az ilyen mértékű, mesterségesen gerjesztett káosz Minneapolisra jellemző. Közvetlen következménye annak, hogy szélsőbaloldali agitátorok a helyi hatóságokkal együttműködve lépnek fel.”

Közben az állami hatóságok pert indítottak több szövetségi ügynökség ellen annak érdekében, hogy megakadályozzák a bizonyítékok megsemmisítését. A keresetet a Hennepin megyei ügyészség és a Minnesota Bűnügyi Felderítő Hivatal közösen nyújtotta be a minnesotai szövetségi bíróságon, egy ideiglenes intézkedés iránti kérelemmel együtt, a Belbiztonsági Minisztérium, az ICE, a Határ- és Vámvédelem, az amerikai határőrség és azok vezetői ellen. Az ügyészség szerint a szövetségi ügynökök bizonyítékokat vittek el a helyszínről, megakadályozva azok állami vizsgálatát. Keith Ellison, Minnesota igazságügyi minisztere úgy fogalmazott:

„A szövetségi ügynökök nem állnak a törvény felett, és Alex Pretti sem volt alatta.”

Fotó: BRANDON BELL/Getty Images via AFP

Minneapolisban ez volt a harmadik lövöldözés idén, amiben szövetségi ügynökök érintettek. Az első eset január 7-én történt, amikor az ICE ügynökei megölték a 37 éves Renee Goodot. Egy héttel később pedig egy venezuelai férfit lőttek meg az ügynökök.

Szombaton több amerikai városban is tüntetések voltak, a hatóságok szerint Minneapolisban ezek túlnyomórészt békések maradtak, néhány elszigetelt incidenst kivéve. A Nemzeti Gárdát is mozgósították annak érdekében, hogy a demonstrációk ne eszkalálódjanak. Sokan a rendkívüli hideg ellenére visszamentek a lövöldözés helyszínére, sötétedés után több százan gyűltek össze csendben az egyre bővülő emlékhelynél, ahol az ápolót megölték. Egyesek „Igazságot Alex Prettinek” feliratú táblákat tartottak, mások Pretti és Good nevét skandálták. A közelben egy fánkozó és egy ruhabolt is nyitva maradt, hogy melegedési lehetőséget, vizet, kávét és ételt biztosítson a tüntetőknek. Caleb Spike, aki egy közeli külvárosból érkezett, a Guardiannek azt mondta, támogatását és felháborodását akarta kifejezni.

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/AFP

„Olyan érzés, mintha minden nap történne valami még őrültebb. Ami a közösségünkben zajlik, az rossz, felkavaró és undorító.”

A Minnesota Star Tribune beszámolója szerint a városban több bolt is bezárt, félbeszakítottak egy fesztivált, valamint elhalasztották a Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors NBA-meccset.

Az államba vezényelt több mint 3000 szövetségi idegenrendész alapjaiban változtatta meg Minneapolis és St. Paul mindennapjait. Az ICE ügynökei és a civilek többször is összecsaptak az elmúlt napokban. A polgárháború közeli állapotról ebben a cikkben írtunk bővebben.