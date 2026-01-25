Három góllal kikapott az Eb-középdöntőben Szlovéniától a férfi kéziválogatott

A magyar férfi kézilabda-válogatott 35-32-re kikapott Szlovéniától vasárnap az Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában, így már biztosan lemarad az elődöntőről.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A magyarok, akiknek a legjobb nyolc közé jutás a céljuk, két győzelemmel és egy vereséggel, pont nélkül jutottak tovább a csoportkörből. A középdöntőben pénteken 29-29-es döntetlent játszottak Svájccal. A szlovénok eredetileg tervezett keretéből sérülés miatt kilenc játékos hiányzik – Matic Suholeznik pedig eltiltás miatt nem léphetett pályára –, ennek ellenére mindhárom csoportmeccsüket megnyerték, majd a középdöntő nyitányán kikaptak a svédektől. Négy mérkőzés után a második leghatékonyabb támadójátékkal büszkélkedhettek a mezőnyben, míg a magyarok ebben a mutatóban az utolsó, 12. helyen álltak.

Már a meccs elején létszámfölényes támadójátékkal próbálkoztak a magyarok, és bár a szlovénok többször is az üresen hagyott kapuba lőttek, a 11. percben 8-5-re vezettek Rosta Miklósék. Megnőttek a technikai hibák, így gyorsan egyenlített az ellenfél, ám a folytatásban ismét rendezte védekezését a magyar együttes, és Imre Bence, illetve Rosta vezérletével 5-1-es sorozatot produkált. A magyaroknak öttel kevesebb kapura lövésük volt az első félidőben, mint ellenfelüknek, de húsz kísérletükből csak hármat rontottak el.

Palasics Kristóf kapus Szlovénia ellen. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Két szlovén találattal zárult az első felvonás és hárommal kezdődött a második, vagyis fordított az ellenfél. Ekkor már a létszámfölényes támadójátéknak több volt a hátránya, mint a haszna, ennek következtében a 44. percben először volt három gól a magyarok hátránya (23-20). Chema Rodríguez szövetségi kapitány igyekezett megtalálni a megfelelő összeállítást és a leghatékonyabb taktikát, de az 56. percig felváltva estek a gólok. Miután nyitott védekezésre váltottak Ligetvári Patrikék, sikerült visszakapaszkodni egy gólra, ám a hajrában a szabad területeket jól kihasználva újabb gólokat lőtt az ellenfél, a végeredmény 35-32 lett.

Kedden 20:30-tól a társrendező Svédországgal, szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal találkozik a válogatott. Az elődöntőbe a csoportok első két helyezettje jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak. (MTI)