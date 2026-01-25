Kína legmagasabb rangú tábornokát azzal vádolják, hogy nukleáris titkokat adott át az Egyesült Államoknak

Kína legmagasabb rangú katonai vezetőjét azzal vádolják, hogy információkat szivárogtatott ki az Egyesült Államoknak az ország nukleáris fegyverprogramjáról, valamint hogy kenőpénzeket fogadott el hivatalos döntésekért – többek között egy tiszt védelmi miniszteri kinevezésének elősegítéséért – írja a WSJ olyan forrásokra hivatkozva, akik ismerik a vádakról szóló magas szintű belső tájékoztatást.

A tájékoztatót, amelyen a hadsereg legfelső vezetésének több tagja is részt vett, közvetlenül azelőtt tartották meg, hogy a kínai védelmi minisztérium bejelentette: vizsgálat indul Zhang Youxia tábornok ellen, akit korábban Hszi Csin-ping elnök egyik legmegbízhatóbb katonai szövetségesének tartották. A hivatalos közlemény azonban csak annyit közölt, hogy súlyos pártfegyelmi és állami jogszabálysértések gyanúja miatt nyomoznak ellene.

Zhang Youxia Fotó: PEDRO PARDO/AFP

A tájékoztatást ismerő források szerint Zhangot azzal is gyanúsítják, hogy politikai klikkeket épített ki, vagyis olyan befolyási hálózatokat hozott létre, amelyek aláássák a párt egységét, valamint hogy visszaélt hatalmával a Kommunista Párt legfelső katonai döntéshozó szervében, a Központi Katonai Bizottságban.

A hatóságok azt is vizsgálják, hogyan felügyelte azt a hivatalt, amely a katonai haditechnika kutatásáért, fejlesztéséért és beszerzéséért felel. A források szerint Zhangot azzal vádolják, hogy hatalmas összegeket fogadott el tiszti előléptetésekért az óriási költségvetéssel működő beszerzési rendszerben. A zárt ajtók mögötti tájékoztatón elhangzott legsúlyosabb vád az volt, hogy Zhang az Egyesült Államoknak kiszivárogtatta Kína nukleáris fegyvereire vonatkozó alapvető műszaki adatokat. A Zhang elleni bizonyítékok egy része a források szerint Gu Jun-tól, a China National Nuclear Corporation korábbi vezérigazgatójától származtik, ez az állami vállalat felügyeli Kína polgári és katonai nukleáris programjának minden elemét. Peking múlt hétfőn jelentette be, hogy Gu ellen is vizsgálat indult súlyos pártfegyelmi és jogsértések gyanúja miatt. A hatóságok közölték: a Gu elleni nyomozás kapcsolatot tárt fel Zhang és egy biztonsági rés között a kínai nukleáris szektorban.

A szombati belső tájékoztatón Zhang bukását összekapcsolták a volt védelmi miniszter, Li Shangfu előléptetésével is. A vádak szerint Zhang nagy összegű kenőpénzekért segítette Li felemelkedését. Li 2023-ban tűnt el a nyilvánosság elől, majd később leváltották védelmi miniszteri posztjáról, a párt pedig a következő évben korrupció miatt kizárta.

A vizsgálat mélységét jelzi, hogy Hszi külön munkacsoportot bízott meg Zhang korábbi tevékenységének átvilágításával a Shenyangi Katonai Körzet parancsnokaként eltöltött időszakából (2007–2012). A hatóságok már lefoglalták azoknak a tiszteknek a mobiltelefonjait, akik Zhanggal és Liu Zhenli tábornokkal – a vezérkari főnöki hivatal vezetőjével – együtt emelkedtek fel. Liu vizsgálatát szintén szombaton jelentették be. Több ezer, a két tábornokhoz köthető tiszt válhat így a nyomozás célpontjává.

Mit jelenthet ez?

Egyes elemzők szerint Hszi mostani fellépése a korrupció és a politikai hűtlenség ellen a fegyveres erők körében a kínai katonai vezetés legátfogóbb felszámolása Mao Ce-tung kora óta. A lépés példátlan a kínai hadsereg történetében, és a felső katonai vezetés teljes megsemmisítését jelenti, ez tovább szélesíti Hszi évek óta tartó törekvését, hogy eltávolítsa a korruptnak vagy politikailag megbízhatatlannak tartott tiszteket.

Hszi Csin-ping videóüzenetben beszél az ENSZ klíma-csúcstalálkozóján Fotó: HUANG JINGWEN/Xinhua via AFP

Más elemzők arra hívják fel a figyelmet, hogy a kínai politikai rendszer átláthatatlansága miatt nehéz pontosan megállapítani Hszi motivációit egy régi katonai szövetséges eltávolítására. Mindenesetre a hadsereg hivatalos lapja, a PLA Daily szombati vezércikke politikai szempontból súlyos vádakat fogalmazott meg Zhanggal szemben, azt állítva, hogy „súlyosan megtaposta és aláásta” a Központi Katonai Bizottság elnökének intézményi tekintélyét. Ez arra utalhat, hogy Zhang túl nagy hatalommal rendelkezett Hszi mellett vagy azon túl.

A belső tájékoztatást ismerők szerint a vezetés „lefejezésével” Hszi azt üzeni, hogy a burjánzó korrupció, a beágyazott klientúrahálózatok és az államtitkok kompromittálása létfontosságú fenyegetést jelentenek Tajvan feletti ellenőrzésre, aminek megszerzése Hszi kinyilvánított politikai célja. Más elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a felső vezetés kiüresítése gyengítheti a hadrafoghatóságot, és rövid–középtávon csökkentheti egy esetleges tajvani invázió kockázatát. 2023 nyara óta Hszi eltávolította vagy vizsgálat alá vonta a szárazföldi hadsereg, a légierő, a haditengerészet, a rakétaerők és a félkatonai rendőrség vezető tisztjeit, valamint több hadszíntéri parancsnokság irányítóit – köztük a Tajvanra fókuszálót is. Az elmúlt két és fél évben több mint 50 magas rangú katonatisztet és védelmi ipari vezetőt érintettek eljárások. (WSJ)