Nyerges Zsolt mostanra teljesen átvette Pintér Sándor korábbi őrző-védő cégét

Mostanra teljes egészében Nyerges Zsolté lett az őrző-védő szektor legnagyobb hazai cége, a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt., írja az Mfor a cégnyilvántartás alapján. A milliárdos üzletember tavaly lett többségi tulajdonos a Civil Zrt.-ben, amely korábban sokáig Pintér Sándor belügyminiszter érdekeltsége volt, Pintér 2003 és 2010 között közvetlen irányítást biztosító részesedéssel rendelkezett.

Nyerges először a korábbi közgépes vezető Sárvári Tamás Mihállyal közös cégével, a Gazdasági Versenyhivatal engedélyével bekebelezte a NER egyik legnagyobb őrző-védő cégét. De nem tartott sokáig ez a közösködős tulajdonosi struktúra. Nyilvános cégadatok szerint Sárvári Tamás tavaly november 12-e óta már nem kisebbségi tulajdonos, hanem csak a Civil Zrt. igazgatósági tagja. A helyét a tulajdonosok között több cégen (N.E.Z. Capital és N.E.Z. Investment) keresztül közvetve az Arno'99 Zrt. vette át, amely Nyerges Zsolt egyik régi vállalkozása. Így tehát mostanra Nyerges Zsolt személyesen és egy az egyik cégén keresztül birtokolja a Civil Zrt.-t

Az Arno’99 nem most kezdte a NER-közeli pályafutását, a cég alapította 2006-ban az E-OS cégcsoporthoz tartozó E-OS Energiakereskedő Zrt.-t, amely az Elios első részvényese volt.

Orbán Viktor miniszterelnök Nyerges Zsolt, a Szolnoki MÁV FC tulajdonosa előtt állva beszédet mond az újjáépített Tiszaligeti Stadion megnyitóján Szolnokon 2016. április 9-én. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Ahogy az Mfor is megjegyzi, egyáltalán nem biztos, hogy sokáig Nyerges Zsolt lesz a Civil Zrt. tulajdonosa, ő ugyanis leginkább arról híres, hogy ő csak átmenetileg birtokol ezt-azt. A 2018-as választás után, Simicska Lajos háttérbe vonulását követően például ő vette át a Közgép-birodalom irányítását, amit aztán gyorsan tovább is adott Mészáros Lőrinc üzlettársának, Szíjj Lászlónak. Mindenesetre Nyerges Zsolt így már egyedül dönthet egy évi 50 milliárd forintos csomag sorsáról.

A Civil Zrt. egészen mostanáig a belügyminiszter bizalmasaihoz tartozott: tavaly júliusig az igazgatóság elnöke Tasnádi László volt, aki 2016 végéig Pintér rendészeti államtitkáraként dolgozott. Forgalmát tekintve története legjobb évét zárta a Civil Zrt. 2024-ben, árbevétele a rekordot jelentő 32,2 milliárd forintot tett ki.

Az évi 50 milliárd forintos csomag egy leánycégnek köszönhető: a Civil Rendszertechnika Zrt. szintén rekord évet zárt, a 19,1 milliárd forintos forgalomból 2,3 milliárd forint nyereség jött össze. Míg az anyacég egy klasszikus őrző-védő társaság, addig a leánycég sokkal kifinomultabb módszerekkel dolgozik.

A tulajdonosváltás előtt és után is rendkívül sikeresen szerepel a Civil Zrt. a közbeszerzéseken. Legutóbb például az állami tulajdonban lévő Kincsem Park vagyonvédelmi tenderét nyerték el 2026-ra egy 130 millió forintos ajánlattal. (Mfor)