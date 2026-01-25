Oroszország ismeri a gyengeségeinket. És te ismered?

Mi történne, ha holnap orosz támadás indulna Nagy-Britannia ellen?

Mi a következménye annak, hogy a kormány és a társadalom olyan sokáig élt békében, hogy már mindenki elfelejtette, milyen háborúra felkészülve élni?

Kik és hogyan döntenek a krízis első óráiban?

Kit lehet megvédeni, kiből lesz feláldozható?

Hogyan lehet a semmiből utasítani a válsághelyzetre teljes mértékben felkészületlen (és felkészítetlen) lakosságot?

Segítenek az amerikaiak?

Nukleáris csapás vagy a vereség beismerése?

Hogyan jutottunk ide?

The Wargame Fotó: Sky News/Youtube

Ezeket az egyre súlyosbodó kérdéseket teszi fel a The Wargame, a Sky News nagyszabású podcastsorozata, amelyet Deborah Haynes, a csatorna védelmi és biztonságpolitikai újságírója készített a Tortoise Mediával közösen. Számtalan film készült hasonló forgatókönyvekből (Nagy-Britanniát tetszőlegesen helyettesítve más országokkal, leggyakrabban természetesen az Egyesült Államokkal), nemrég mi is írtunk hasonlóról. Itt a különbség az, hogy a döntéseket nem színészek, hanem valódi exminiszterek és tábornokok hozzák meg. Mielőtt a részletekbe belemennénk, érdemes tisztázni, mi is az a hadijáték. A hadijáték (angolul wargame) egy szimuláció, amelyben katonai és politikai döntéshozók egy elképzelt, de reális válsághelyzetet „eljátszva” próbálják ki, mi történne valódi konfliktus esetén.

Van egy forgatókönyv (itt a Nagy-Britannia elleni orosz provokáció eszkalálódik katonai támadássá), jól elhatárolható feladatkörrel rendelkező szereplők (miniszterelnök, védelmi, külügy-, belügyminiszter, államügyész, nemzetbiztonsági tanácsadó, hírszerzési és katonai vezetők, sajtósok stb., és persze ugyanez az ellenfélnél), és egy „játékmester”, aki irányítja az egészet. A hétrészes podcastsorozatban van még egy plusz szereplő, a narrátor (Deborah Haynes), aki a hallgatók számára is követhetővé teszi a ijátékot: az időről időre beiktatott, összefoglaló helyzetjelentések mellett a politikán kívüli földi halandókra is gondolva elmondja, melyik szereplő beszél, a pozíciójának a rövidítése mit jelent, és ki játssza őt a szimulációban.

A cél nem az, hogy megjósolják a jövőt, hanem hogy kiderüljön: hol vannak a vakfoltok és gyenge pontok, milyen döntések vezetnek katasztrófához vagy a katasztrófa elkerüléséhez, és hol omolhat össze a rendszer nyomás alatt. A szimuláció menetét a szereplők döntéseikkel alakítják, azok következményeit görgetik maguk előtt, ezek határozzák meg az újabb és újabb fejleményeket.

Hadijátékokat minden ország politikai-katonai vezetése szokott rendezni, a Magyar Honvédségnél is foglalkoznak ezzel, a Sky-podcasttal ellentétben a nyilvánosság elől gondosan elzárva, és ez így is van jól. A Wargame különlegessége, hogy ezt nem zárt ajtók mögött, hanem a nyilvánosság előtt játssza le, valódi tapasztalattal rendelkező szereplőkkel. Nem sci-fi és nem is hagyományos podcast, inkább valamilyen hangjátékszerű produkció ez, ami ritka betekintést nyújt abba, hogyan születnek döntések egy nemzeti krízis legelső óráiban, és hogy mennyire felkészült – vagy felkészületlen – egy egyébként hagyományosan erősnek tartott hadsereggel rendelkező nyugati állam egy nagy háborúra.

Egyszerre izgalmas politikai thriller és kijózanító valóságteszt ez: nem azt mutatja meg, mi fog történni, hanem azt, mi történhetne – és miért lenne ez mindannyiunk problémája.