Rasszista támadás ért a Sundance filmfesztiválon egy demokrata kongresszusi képviselőt

A floridai kongresszusi képviselő, Maxwell Alejandro Frost arról posztolt, hogy egy férfi megtámadta őt egy partin a Sundance filmfesztivál idején, és azt mondta neki, hogy Donald Trump deportálni fogja.

„Tegnap este a Sundance Fesztiválon egy férfi megtámadott: azt mondta, Trump deportálni fog engem, majd ököllel arcon ütött. Részegen menekült el, miközben rasszista megjegyzéseket ordított. Az illetőt letartóztatták, én jól vagyok”

– írta Frost egy szombati bejegyzésben az X-en. Ahogy azt a Guardian is írja, a 29 éves törvényhozó az első afro–kubai származású, valamint az első Z generációs képviselő lett a Kongresszusban.

A hatóságok közleménye szerint a gyanúsítottat, Christian Youngot, letartóztatták és őrizetbe vették súlyos bűncselekménynek minősülő jogtalan behatolás, valamint két rendbeli egyszerű testi sértés vádjával. Danielle Snelson tájékoztatása szerint a hatóságok éjfél után nem sokkal vonultak ki a Utah államban lévő High West Saloon nevű helyszínre.

Fotó: AARON SCHWARTZ/NurPhoto via AFP

„A helyszínre érkezés után a rendőrök megállapították, hogy Christian Young jogellenesen jutott be egy zártkörű rendezvényre, miután korábban elküldték, mert nem rendelkezett meghívóval. Miután bejutott a bárba, Young bántalmazta Maxwell Frost floridai kongresszusi képviselőt, valamint egy nőt is, aki részt vett a magánrendezvényen” – áll a közleményben.

Frost egy, a Variety cikkére reagáló bejegyzésben is megerősítette a támadást. A lap arról számolt be, hogy a képviselőt pénteken érte támadás CAA ügynökség zártkörű eseményen. A lap szerint egy „potyázót” vettek őrizetbe egy „faji indíttatású incidens” után, amely a helyszín mosdójában történt. A támadó állítólag sokkolta a mosdóban tartózkodókat azzal, hogy arról beszélt, mennyire büszke arra, hogy fehér. Ezután – a beszámolók szerint – ököllel megütötte Frostot, miután az elhagyta a mosdót.

„Ijesztő időket élünk. Kérlek benneteket, vigyázzatok magatokra, és ne hagyjátok, hogy ezek az emberek elhallgattassanak benneteket. Tovább előre” – írta később Forst, és köszönetet mondott a segítségért. (Guardian)