Zárva volt a tragikus szilveszteri tűzvészben kiégett svájci bár egyik fontos kijárata

Zárva volt a Crans-Montanában lévő, szilveszterkor tűzvész sújtotta Le Constellation bár egyik fontos kijárata - írja a Neue Zürcher Zeitung. A lap szerint a földszinten lévő kijáratnak nyitva kellett volna lennie, hogy az emberek egy vészhelyzet esetén gyorsan elhagyhassák az épületet, de az zárva volt a 40 ember életét kioltó tragédia éjszakáján.

A La Constellation Fotó: MAXIME SCHMID/AFP

A még folyamatban lévő vizsgálat szerint csillagszórók miatt kaphatott lángra a mennyezet szigetelése, gyorsan lángba borítva a szórakozóhelyet. A halottak mellett 116 ember megsérült, közülük 80-an súlyos égési sérüléseket szenvedtek. Az ügyészség jelenleg gondatlan emberölés, gondatlan testi sértés és gondatlan gyújtogatás gyanújával nyomoz a bár üzemeltetői - Jacques és Jessica Moretti - ellen.

Az előbb említett ajtó kulcsszerepet játszik a tűz miatt indított büntetőeljárásban. Jacques Moretti és ügyvédei következetesen azt állítják, hogy az ajtó nem vészkijárat volt, hanem úgynevezett szervizajtó. Amikor Moretti a rendőrségen vázlatot rajzolt a bár elrendezéséről, az ajtó mellé odafirkantotta a „ps” jelölést – feltehetően a porte de service, vagyis szervizajtó rövidítéseként. Ez fontos különbség. A svájci lap oknyomozása és a büntetőeljárás iratai szerint Moretti állítása aligha áll meg, tervrajzok ugyanis egyértelműen azt mutatják, hogy a lezárt ajtónak vészkijáratnak kellett volna lennie, és annak megfelelően is kellett volna megjelölni.

A dokumentumok egy 2015-ös építési engedélyezési eljárásból származnak, amelyet az akkori épülettulajdonos kezdeményezett a Moretti házaspár számára. Az iratok szerint a tűzrendészet az engedély feltételeként kikötötte, hogy a „meglévő nyugati ajtót” vészkijáratként kell kezelni és így is kell megjelölni. Ezekkel a megjegyzésekkel került az ügy a kantonális tűzvédelmi hivatalhoz, és csak így kapta meg a kanton jóváhagyó pecsétjét.

Jacques Moretti a rendőrségi kihallgatáson azt állította, hogy az állítólagos szervizajtó egyébként általában nyitva volt. A nyomozás azonban bizonyítja, hogy a tűz idején az ajtó zárva volt.

Fotó: MAXIME SCHMID/AFP

A tragédia éjszakáján többen is hiába próbáltak ezen a - nem vészkijáratként feltüntetett - ajtón keresztül menekülni, amelyet végül kívülről kellett betörni. Az NZZ szerint nem világos, hogy Moretti tudott-e arról, hogy a szóban forgó ajtót vészkijáratként kellett volna megjelölni, és azt szabadon hagyni. Az építési engedélyt ugyanis az épület tulajdonosa, nem pedig Moretti nyújtotta be.

Eközben új, eddig ismeretlen mulasztásokra is fény derült Crans-Montana önkormányzata részéről. Az NZZ birtokába került a bár utolsó, 2019-es tűzvédelmi ellenőrzésének jegyzőkönyve. Az ellenőr akkor azt jelölte be, hogy a vészkijáratok jelölése „rendben van”. Az akták arra utalnak, hogy félrekommunikáció történhetett. A Valais-i kantoni rendőrség egyik feljegyzése szerint a tervrajzok nem szerepeltek Crans-Montana önkormányzatának tűzvédelmi dossziéjában, hanem egy korábbi – 2017 óta már a településhez tartozó – község volt biztonsági felelősénél voltak magánúton megőrizve.

Svájcban egyre erősebb kritikák érik a nyomozást, többek között azért, mert az ügyészség nem rendelt el házkutatást az önkormányzatnál, hanem megengedte neki, hogy maga kutassa fel és adja át a releváns dokumentumokat. (NZZ, MTI)