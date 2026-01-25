Zelenszkij szerint az Egyesült Államokkal kötendő biztonsági garanciákról szóló dokumentum „100 százalékban kész”

Az Egyesült Államok által Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciáiról szóló dokumentum teljesen elkészült, Kijev pedig arra vár, hogy kijelöljék az aláírás időpontját és helyszínét – mondta vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, ami alapján arra lehet következtetni, hogy az Abu-Dzabiban tartott hétvégi, háromoldalú tárgyalásokon némi előrelépés történt Oroszországgal.

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

„(Abu-Dzabiban) a 20 pontos (amerikai) tervet és a problémás kérdéseket vitatják meg. Sok problémás pont volt, de most már kevesebb van” – mondta Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint Moszkva mindent meg akar tenni annak érdekében, hogy Ukrajna mondjon le azokról a keleti régiókról, amelyeket Oroszország a teljes körű invázió óta sem tudott elfoglalni, Kijev viszont nem engedett abból az álláspontjából, hogy Ukrajna területi integritását fenn kell tartani.

„Ez két alapvetően eltérő álláspont – Ukrajnáé és Oroszországé. Az amerikaiak megpróbálnak kompromisszumot találni” – mondta Zelenszkij, hozzátéve: minden félnek késznek kell lennie a kompromisszumra, az amerikaiakat is beleértve. (Reuters)