Zűrös múltú, felnőttfilmezéssel is hírbe hozott szélsőjobbos cseh képviselőt fogadott Szijjártó Péter

Felnőttfilmes múlttal vádolt cseh szélsőséges képviselőt fogadott Szijjártó Péter - írja Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró Facebook oldalán. Ahogy írja, néhány napja Szijjártó a nyíltan oroszbarát cseh szélsőjobboldali politikust, Jindřich Rajchlt, a marginális Jog, Tisztelet, Szakértelem (PRO) párt vezetőjét fogadta a külügyminisztérium Bem téri épületében.

Jindřich Rajchl és Szijjártó Péter Fotó: Panyi Szabolcs/Facebook

Szijjártó és Rajchl korábban Prágában is találkoztak, és már akkor sem volt igazán világos, hogy a Csehországban érdemi befolyással nem rendelkező Rajchl miért kap ekkora figyelmet a magyar külügyminisztertől, írja Panyi.

Rajchl nevéhez több zűrös történet is kapcsolódik: bedőlő, fantomizálódó cégek, jelentős tartozások, illetve egy olyan őssejtüzlet, amely a sajtó szerint halálos betegeket is megkárosított. Ennek ellenére Szijjártó január 22-én újra találkozott vele és közös sajtótájékoztatót is tartottak.

Rajchl néhány hónapja egy egészen más jellegű botrányba is belekeveredett: novemberben nyilvánosságra kerültek olyan korhatáros tartalmak, amelyek egy Rajchlra kísértetiesen hasonlító férfit ábrázolnak. A cseh sajtó szerint az egyik, régebbi felvétel egy német, kereskedelmi célú felnőttfilmnek tűnik, míg a másik — frissebb — videó keletkezési körülményei bizonytalanabbak. Utóbbin a leírások alapján a Rajchlra rendkívül hasonlító férfi egy nővel és egy másik férfival látható aktus közben.

Rajchl nem kívánta sem megerősíteni, sem cáfolni, hogy ő szerepel a felvételeken. Ahogy Panyi is írja, a cseh belpolitika színvonala nincs annyira a béka feneke alatt, mint a magyar, így ott nem ugrottak rá erre a politikai ellenfelei.

Magyarországon persze egészen más szinten zajlik a közbeszéd és maga a politikai kampány. Lázár János néhány napja több fotót posztolt a Facebookján egy ismeretlen civil – tehát nem politikus, nem közszereplő – nőről, akit pornózással vádolt. Az egyik képen az látható, amint a nő a Lázárinfón kérdezi a minisztert; a másodikon a nő Magyar Péterrel fotózkodik; a harmadikon pedig a nő ruha nélkül fotózza magát. „Árad a pornó a Tiszából! Ez a Magyar Péter-féle erkölcsi felsőbbrendűség!” — fűzte hozzá a képekhez Lázár.