A Jobbik egykori elnöke, Jakab Péter a DK jelöltjeként indul Miskolcon

választás
Jakab Péter a DK március 14-i fáklyás felvonulásán
Fotó: Németh Dániel/444

Jakab Péter, a Nép Pártján jelenlegi elnöke és a Jobbik egykori elnöke a Demokratikus Koalíció jelöltjeként indul az április 12-i országgyűlési választásokon Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1. számú választókerületében, azaz Miskolcon és a környező településeken – jelentették be Dobrev Klára országjárásának borsodi állomásán.

Jakab Péter, aki már tavaly nyáron bejelentette, hogy indulni fog a választáson, a beszédében azt mondta, hogy biztosítani kell, hogy a NER-ből kiugrott Magyar Péter ne építsen fel egy újabb NER-t, ezért kell rájuk szavazni.

választás a nép pártján DK jakab péter miskolc Dobrev Klára választás 2026
