A Trump-kormányzat látványosan nem érdekelt az ICE-ügynökök bekamerázásában

A minnesota-i polgárháborúba csúszó helyzet és az idegenrendészeti szervezetek által megölt két amerikai esete felhívta a figyelmet a hatóságok által viselt testkamerák fontosságára – vagyis inkább a hiányára.
Az elmúlt években az amerikai rendőrségi reformokban nagy hangsúlyt helyeztek a testkamerákra, az ICE esetében ebben a kérdésben azonban sokkal lassabban haladt a kormányzat – írja a Reuters.
Sőt, míg Joe Biden kormánya alatt minimális volt az előrelépés, addig Donald Trump kormánya tavaly egyenesen a testkamerákról szóló programok visszavágását sürgette – 75 százalékkal.
Ezzel párhuzamosan a kormány leépítette vagy fizetett szabadságra küldte azoknak a szervezeteknek a dolgozóit, akik az idegenrendészeti szervezetek felügyeletéért voltak felelősek.
Mikor az ICE és a határőrség ellenőrzéséről kérdezték, a Fehér Ház szóvivője azt mondta, hogy az ICE tagjai „hősiesen járnak el a törvény betartatásáért és az amerikai közösségek védelméért. Aki a bűnözők helyett a rendfenntartókat hibáztatja, az egyszerűen a bűnöző illegális bevándorlók érdekeit szolgálja.”
A határőrség múlt héten szombaton lőtt le egy férfit Minnesotában, a szövetségi tisztviselők szerint egy belső terroristáról volt szó.
A 37 éves férfiről kiderült, hogy egy sürgősségi osztályon dolgozott ápolóként. Minneapolisban ez volt a harmadik lövöldözés idén, amiben szövetségi ügynökök érintettek.
Az első eset január 7-én történt, amikor az ICE ügynökei megölték a 37 éves Renee Goodot. Egy héttel később pedig egy venezuelai férfit lőttek meg az ügynökök.
A Minnesotába vezényelt több ezer idegenrendész jelenléte alapjaiban alakította át a mindennapokat, az akciók nyílt konfliktusokat, félelmet és tiltakozást váltottak ki. Üzletek százai zártak be, hogy szolidaritást vállaljanak az ICE által zaklatott bevándorlóközösségekkel.
Ez még nem lázadás vagy palotaforradalom, de intő jel Trumpnak. Olyan témában sikerült még sok republikánust is kiborítania, amiben eddig egyetértettek. De azt nehezen veszi be többek gyomra, hogy Minneapolisban két amerikai állampolgár is meghalt, és egészen biztosan nem úgy, ahogy a hatóságok állították.
Alex Jeffrey Pretti a tanúk szerint fegyver nélkül próbált segíteni másokon. A Trump-adminisztráció és vezető tisztviselői már a vizsgálat előtt „belső terroristának” bélyegezték az áldozatot, miközben a nyilvánosságra került videók és tanúvallomások mást mutatnak.
Jogi megfigyelőként segítette a minneapolisi bevándorlókat az a 37 éves, amerikai állampolgárságú háromgyerekes nő, akit az ICE ügynöke közelről agyonlőtt. Trumpék szerint a nő rátámadt az idegenrendészekre, a helyi demokraták szerint ez „baromság ”, az ügynök felelőtlenül élt a hatalmával. Nem a szerdai volt az első halálos ICE-ellenőrzés.