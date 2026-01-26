Antal taxival ment italboltot kirabolni, majd a taxit is elrabolta, fegyházbüntetést kaphat

Vádat emeltek a 28 éves budapesti L. Antal ellen, aki egy taxistól elrabolta a járművét, egy másik taxisofőrt megpróbált kirabolni, italboltokat is kipakolt és egy nyitva hagyott kocsiból is lopott. A Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Ügyészség a férfit mint különös visszaesőt felfegyverkezve elkövetett rablással és annak kísérletével, valamint más bűncselekményekkel vádolja, fegyházbüntetést kért rá azzal, hogy a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét is zárja ki.

A Fővárosi Főügyészség a vádiratot röviden ismertetve azt írta: a férfi 2024. október 2-ára virradóan a VIII. kerületben, egy kórháznál beszállt egy taxiba, és egy XVIII. kerületi italbolthoz vitette magát. Bemászott annak udvarára, az ott található hűtőkből söröket, üdítő- és energiaitalokat lopott, majd visszament a taxihoz, és továbbvitette magát. Előbb a Havanna lakótelepen álltak meg, majd ismét az italbolthoz fuvaroztatta magát, ahonnan további italokat lopott el.

Ezután a XXIII. kerületi Jég utcára fuvaroztatta magát, „ahol a hátsó ülésről egy éles tárgyat szorított a sértett oldalához, és felszólította, hogy üljön át a jobb első ülésre. A rabló átült a vezetőülésbe, megfenyegette a sértettet, és elorozta az értékeit. A sértettel maga mellett egy közei erdős részre hajtott, kiszállította és megfenyegette áldozatát, azután elhajtott a taxival” – írja a vádhatóság.

Antal ezután kétszer is rendszámot cserélt, majd másnap 800 000 forintért eladta bontásra a közel 5 millió forint értékű autót. A gyanús körülmények miatt a vevő bement a rendőrségre. A következő nap L. Antalt el is fogták, és megkezdte egy korábbi büntetésének letöltését. Tavaly februárban szabadult, három hónap kellett neki az újabb balhéhoz: „2025 májusában ismét taxival utazott, azonban nem akart fizetni a fuvarért, és, amikor meglátta az autó könyöklőjében a sofőr pénzét, egy éles tárggyal fenyegetve, ismét rablást kísérelt meg”.

Ez a taxis ellenállt, a pénzét magához véve ki tudott szállni a kocsiból, L.-t pedig néhány napon belül ismét elfogták. A vád tárgya a fentieken túl még egy lopás is, amikor a vádlott egy nyitva hagyott gépkocsiból gyermek edzőfelszerelést és szerszámokat zsákmányolt, írta az ügyészség.

Az ügyben a bíróság februárra tűzött előkészítő ülést.