Az olimpiai bajnok Spanyolország legyőzésével kezdte az Eb-t a női vízilabda-válogatott

A női vízilabda-válogatott 9-7-re legyőzte az olimpiai címvédő Spanyolországot a funchali Európa-bajnokság első mérkőzésén, ezzel pedig nagy lépést tett a csoportelsőség – és az elődöntőbe jutás – felé.

Leimeter Dóra (k) a női vízilabda a Magyarország - Spanyolország mérkőzésen. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Jól kezdtek a magyarok, de aztán a spanyolok fordítottak. Az utolsó negyedet kétgólos hátrányból kezdte a magyar válogatott, ám ritmust váltott, magasabb fokozatba kapcsolt, és a sorozatban szerzett négy góljára nem tudott válaszolni az ellenfé. Jelentős szerepet vállalt a győzelemből Neszmély Boglárka, aki 15 lövést védett.

Az eredmény jelentősen befolyásolhatja az elődöntőbe jutást, az első csoportkör után lesz majd egy második is, így megnő a rangadók jelentősége. A magyarok később az papírforma alapján találkoznak majd a vb-címvédő hollandokkal is, így a spanyol, holland kettősből az egyiket meg kell előzni a négy közé kerülésért. Kedden Románia, csütörtökön Portugália ellen játszunk. (MTI)