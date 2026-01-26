Egy bocsánatkérés nem volt elég Lázártól a cigányozás miatt, megtette még egyszer

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Rég nem látott politikai vihart kavart Lázár János múlt heti cigányozása, amiért a szombati DPK fórum után a siófoki Lázárinfón is elnézést kért, és meghívott minden cigányt - és a főnöküket is - egy kávéra, akit megbántott, hogy megbeszéljék egymás szempontjait.

Kétszer kért elnézést a szaros wc-s megjegyzése miatt

A miniszter múlt csütörtökön Balatonalmádiban mondta azt, „ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti.”

Mikor Magyar Péter felszólította, hogy távozzon a közéletből, elsőre vádaskodva, „Csipkejózsikázással” reagált, majd másnap a DPK-s gyűlésen elnézést kért azoktól, akiket ezzel megbántott. „Különösképpen szeretném megkövetni azokat a cigány-magyar honfitársaimat, akiknek fájt ez a néhány mondat, ez a gondolat. Bocsánat érte, valóban sajnálom.”

Lázár János a DPK gyűlésen Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A fórum előtt arról beszélt, ő nem csinált faji kérdést, a munka világáról beszélt, a másik értelmezés teljes tévedés.

Lázár a fórum előtt felvett videója alapján arra számított, a siófoki fórumára készülnek valamivel a tiszások. A biztonságiak is ezzel számolhattak, ugyanis a helyszínen lévő kollégánk jelzése szerint nagyon sok volt a biztonsági őr, mindeki ruháját átnézték. Szabó Bálint szegedi politikus arra panaszkodott, elvették tőle a wc-kefét, amit Lázárnak vitt.

A helyi tiszás jelölt, Csatári Ernő szombati Facebook-posztja alapján valóban lehetett számítani performanszra.

Fotó: Csatári Ernő Facebook-oldala

A fórumra végül nem mentek tiszások, Csatári inkább kampányolt a hidegben (ezzel is üzenve Lázárnak, aki egy fűtött luxusszállodában tartotta a hétfői fórumot).

A több mint három órás fórum legvégén rótták fel Lázárnak a cigányozást, bár a miniszteren látszott, hogy igényelné a témát, többször is poénkodott ezzel kapcsolatban (például, hogy ez elmúlt napokban sok helyre hívták, hogy bemutassanak, illetve küldték el).

Szabó Bálinton kívül egy másik kérdező, egy függetlenként induló jelölt kérte számon Lázárt. Arról beszélt, ő soha nem mond bántó szándékkal semmit, még ha meg is próbálják kiforgatni a szavait. Itt is elkezdett a munka alapú társadalomról beszélni, és hogy ő a dolgozók között nem tesz különbséget. Megint elmondta, hogy a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő romák a munkaerőtartalék, mert „mindenki más már dolgozik”, őket kell támogatni. „Azokból a cigány fiatalokból, akik Somogy megye aprófalvas településein kilátástanul élnek, szakmunkást kell először csinálni. A tehetségesekből pedig egyetemi és főiskolai embert.”

Lázár Siófokon Fotó: Lázár János Youtube-csatornája

Ez a többség felelőssége, az övéké pedig az, hogy éljenek a lehetőséggel - tette hozzá.

Ezután kért ismét elnézést azoktól a cigányoktól, akiket megbántott, elfogadva, hogy a szavai direktek, nyíltak és valóságosak, de ezt az érintettekkel akarja megbeszélni. Lázár szerint ő megadja a cigányoknak a tiszteletet, közé és a cigány magyarok közé nem kell híd és moderátor.

A saját oldal szerint is hibázott Lázár