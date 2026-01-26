Egy férfi bement a pécsi rendőrségre azzal, hogy megölte az élettársát, de nem tudja, hogy hol

Emberölés áldozata lett egy 30 éves nő Baranya megyében, írja a Police.hu. Az eset egy elég fura és zavaros vallomással kezdődött: egy férfi január 23-án bement a rendőrségre Pécsett, és elmondta, hogy előző nap délelőtt valahol Pécs és Bóly között megölte az élettársát. A vallomása azonban eléggé zavaros volt, sem a pontos időpontot, sem a helyet nem tudta megmondani.

A rendőrök azonnal keresni kezdték az áldozatot, az átvizsgálandó terület viszont hatalmas volt (a két város távolsága több mint harminc kilométer). A nyomozók egyre több új információhoz jutottak, amelyekkel a Pécstől még messzebb, mintegy negyven kilométerre délkeletre lévő Bezedek térségére szűkítették a helyszínt.

A nőt végül január 25-én a horvát határnál lévő település melletti fás-bokros területen találták meg. Halálát idegenkezűség okozta. A rendőrök kihallgatták és őrizetbe vették a férfit, valamint kezdeményezték a letartóztatását, ellene emberölés bűntette miatt indult eljárás.