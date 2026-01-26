Egyre nagyobb területet érint a földcsuszamlás a szicíliai Niscemiben, ezer embert evakuáltak

Teljes városrészeket, nagyjából ezer főt evakuáltak, a főutakat pedig lezárták, miután súlyos, több kilométeres földcsuszamlás keletkezett a szicíliai Niscemi városában – írja az ANSA olasz hírportál. A régiót az elmúlt napokban heves esőzések sújtották, a viharok hatására több helyen is földcsuszamlások keletkeztek.

„Legalább négy kilométer hosszú, és egyre szélesebbé válik” – mondta a földcsuszamlásról a város polgármestere, Massimilano Conti. „Lesz egy vörös zóna, ahova az ott lakó családok már nem fognak tudni visszatérni. Vissza kell állnunk a lábunkra. A regionális kormányzat előkészíti a természeti katasztrófa kihirdetéséhez szükséges intézkedéseket.”

Egyelőre a város egyetlen úton kapcsolódik a külvilághoz, a városvezetés pedig alternatív útvonalakat keres. A helyszínen a hatóságok állandó megfigyelés alatt tartják az érintett területet: drónokkal köröznek a csuszamlás környékén, a tűzoltók pedig helikopterekről szemlélik a helyszínt.