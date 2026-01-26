„Ez a fotó tökéletesen foglalja össze Lázár János ámokfutását a MÁV-nál” – szerinte roncstelepre emlékeztető IC-ről posztolt Vitézy

„Ez az egy fotó tökéletesen foglalja össze Lázár János rombolását és ámokfutását a MÁV-nál”

– ezzel a felütéssel tette közzé Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár azt a képet, amit a Blue Train vasutas Facebook-oldal posztolt még szombat délután azzal, hogy „Megfeküdt a bér-Vectron, jól jön az 50 éves fecske Szili”. A fotó arról a Békés IC-ről készült, ami a Budapest és Lőkösháza között közlekedik, de szombaton Nagykatánál lerobbant.

Vitézy tételesen is felsorolta, a MÁV milyen problémáit lehet beazonosítani a kép alapján:

a visszamondott új mozdonyok helyett méregdrágán egy osztrák cégen át bérelt használt mozdony lerobbant, ezért egy 50 éves mozdony húzza a vonatot,

a lehúzott InterCity-kocsibeszerzés miatt gyakorlatilag egy roncstelepre emlékeztet egy megyeszékhelyeket a fővárossal összekötő IC, minden kocsi máshonnan van összehalászva, nincs két ugyanolyan kocsi a vonatban.

Ez utóbbit tételesen is kifejti: az IC kocsijai között van „eleve nem is menetrendszerinti forgalomra vásárolt nosztalgia svájci személykocsi, fapados személyvonati kocsik, 50 éves elavult IC-kocsik”. Vitézy szerint a MÁV InterCity-szolgáltatása 2026-ban:

„a sínek közé ürített WC, nem működő fűtés, nem is létező klíma”.

Szerinte „ez a szedett-vedett, európai országhoz méltatlan és megbízhatatlan InterCity szolgáltatás kizárólag a közlekedési kormányzat hibás, vasútellenes politikai döntéseinek következménye”. Ha nem mondja le az új IC-kocsik és új mozdonyok beszerzését Lázár 2022 végén, másképp nézne ki egy mai IC, írja Vitézy, aki a posztot azzal zárja, hogy persze a cigányokról tett kijelentése, a „vállalhatatlan rasszista mondatok” miatt is le kellene mondania Lázár Jánosnak, „de amiatt már réges-rég kellett volna, amit a magyar vasúttal művelt”.