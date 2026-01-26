Hétezren ragadtak éjszakára a hokkaidói Szapporo reptéren a heves havazás miatt

Az ítéletidő miatt több mint hétezer utas ragadt a vasárnapról hétfőre virradó éjszakán Hokkaido legnagyobb repülőterén, a Szapporo közelében lévő New Chitose Airporton. A térségben olyan erősen havazott, hogy nemcsak számos repülőjáratot kellett törölni, hanem a vonatközlekedés is leállt.

Szapporo térségében vasárnap estig bő 64 centiméternyi hó esett, jelentette a Japán Meteorológiai Ügynökség Szapporói Regionális Központja. Ez a hómennyiség januári rekordnak számít.

Januári hórekord Szapporóban Fotó: RYOICHIRO KIDA/The Yomiuri Shimbun via AFP

A repülőtér üzemeltetője, a Hokkaido Airports Co. közleménye szerint a havazás miatt 56, az északi szigetet más japán nagyvárosokkal összekötő járatot töröltek.

A Hokkaido Railway Co. vasúttársaság arról tájékoztatott, hogy vasárnap több mint ötszáz vonatjáratot töröltek, köztük a reptérre közlekedőket, ami körülbelül 130 ezer utast érintett. A közlekedési vállalat azt is bejelentette, hogy a Szapporóban és környékén közlekedő vonatok közlekedése várhatóan hétfőn délután 1 óráig szünetel a hóeltakarítás és egyéb tevékenységek miatt, írja a Japan News, amely szerint a Szapporóba tartó buszjáratokat is törölték.

Hétezren ragadtak a szapporói reptéren vasárnap éjszaka Fotó: KENTARO TOMINAGA/The Yomiuri Shimbun via AFP

A város vasútállomásának közelében, egy föld alatti átjáróban több mint háromszázan éjszakáztak. „Soha nem gondoltam volna, hogy itt fogom tölteni az éjszakát. Hideg volt. Örülök, hogy adtak egy takarót” – mondta a Japan Newsnak egy 71 éves férfi, aki síelni érkezett a városba.