Ilyen is van: civilek petíciója és a Tisza védte meg a balatonszemesi focipályát a Fidesztől

POLITIKA
  • A Balatontól alig 150-200 méterre fekvő focipálya helyére akart építeni valamit a balatonszemesi önkormányzat. Hogy mit, azt pontosan ők sem tudták.
  • A civilek gyanút fogtak, petíciót indítottak, az országgyűlési választókerület tiszás jelöltje is megjelent egy kamerával.
  • A polgármester még aznap odament egy másik kamerával, és „rendkívüli tájékoztatót” tartott.

Nagy építkezések tanúja volt a balatonszemesi focipálya az elmúlt években, de eddig mindent sikerült túlélnie.

Nagyon jó helyen fekszik, a Balaton partjától alig 150-200 méternyire. Valamikor hatalmas fák választották csak el a tótól, meg egy kerítés, itt volt ugyanis a Lidó kemping. Ma már nincs ott, rendesen beépült a terület, négy-öt apartmanházat is felhúztak: ott van a Szemespart a Lidó kemping, egy másik az OTP-vitorlástelep helyén, a Szemesbay Resort a Hattyú kemping telkén, a Marina a móló előtt, de a régi Vigadó helyén is lett egy. (Lásd borítóképünket a cím fölött.)

Talán nem független a focipálya előtti Balaton-part beépítésétől, hogy Takács József polgármester 2019-es távozása után – a veje drogot terített a környéken – három fideszes polgármester következett gyors egymásutánban. Szomorú Szilárd 2020-ban mondott le, miután azt írta: „Mindenkinek látható és érezhető, hogy óriási a feszültség településünkön”. Hozzá hasonlóan az őt követő Németh Kornélné sem indult már újra, majd 2024 nyarán nyert zsinórban a harmadik fideszes polgármester-jelölt, Iváncsics Zsolt.

A korszakban népszerű bungalók Balatonszemesen, a későbbi Lidó kemping helyén, 1969-ben
Forrás: Fortepan / FŐFOTÓ

A hollandoknak is tetszett

Eleink még úgy építették az ilyen focipályákat, hogy közel legyenek a parthoz, a meccs után lehessen csobbanni egyet (vagy siklani a jégen). Csakhogy felértékelődtek ezek a területek, így több településen is felmerült a focipálya beszántása. Tudathasadásos állapot lehet ilyen típusú NER-es ingatlanbizniszben utazni manapság, szereted a Fideszt, tehát szeretned kell a futballt is, de szereted a pénzt is, és ahhoz, hogy még több legyen belőle, szívesen beépítenéd a jó helyen fekvő pályát.

Ezzel együtt senki ne higgye, hogy újkeletű jelenség ez. A Fidesz még csak egy kormányzásra készülő ellenzéki párt volt, 1997-et írtunk, amikor már felmerült a szemesi focipálya felszámolása. Holland befektetők akartak üdülőfalut építeni, a pálya és a szabadstrand három hektáros területét nézték ki. Az önkormányzat döntött is, az iskola mögötti területen legyen az új pálya. Akkoriban ez a gondoskodás nem volt mindennapos, rengeteg pálya szűnt meg az országban a rendszerváltás környékén anélkül, hogy új létesült volna helyette.

A holland üdülőfaluból nem lett semmi, a többi Balaton-parti apartmanház viszont felépült, hiába tiltakoztak az ott élők és a nyaralótulajdonosok. Az önkormányzat széttárta a karját: kell a pénz, és legalább a partot nem zárják el a helyiek elől ezek az apartmanok, mint sok más településen.

Tizenöt nézőnek luxus

POLITIKA focipálya építkezés fidesz ner Csatári Ernő Witzmann Mihály Tisza Párt balatonszemes iváncsics zsolt választás 2026 futballpálya
Kapcsolódó cikkek

Lemondott Szomorú Szilárd, Balatonszemes fideszes polgármestere

„Nem támogathatom azt, hogy a településünket egyes személyek állandóan lejáratni kívánják mindenki előtt” – írta.

Herczeg Márk
POLITIKA

Megépülhet a luxusszálló és lakópark a balatonszemesi kemping helyén

A parti zöld terület jelentős részét betonozhatják le 17 hektáron a Balaton partján. A Balaton-törvény utat engedett a parti beépítéseknek.

Tbg
belföld

Tiszás szórólapot vitt a párt képviselőjelöltje az Orbán Balázs családjához köthető, Szántódon épülő luxusvillához

Ha elkészül a ház, ami egy 2024-ig Orbán Balázs lakcímére bejegyzett cégé, akár 400-500 millió forintot is érhet majd.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Egy 18 éves fiút indít az MSZP a siófoki körzetben

Majnik Noé Szabolcs még a középiskolai tanulmányait végzi, de a párt példaértékűnek érzi fiatalos lendületét és elkötelezettségét.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA