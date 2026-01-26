Kanye West szerint a depressziója miatt nyomta fullba a nácit, most bocsánatot kér

„Nem vagyok náci vagy antiszemita. Szeretem a zsidókat” – írta a Wall Street Journalban közzétett egész oldalas bocsánatkérésében Kanye West rapper. Hivatalos nevén Ye a horogkeresztes pólók értékesítését és egyéb botrányos kijelentéseit bipoláris depressziójával indokolta.

Állítása szerint 2002-es autóbalesetében olyan agysérülést szenvedett, amit az orvosok nem kezeltek rendesen, és ami mentális betegség kialakulásához vezetett. Ye azt írta, 2022-ben elvett felesége és Reddit-posztok hatására kért segítséget, miután 2025 elején hónapokig elhúzódott egy mániákus-paranoid epizódja, amely során az öngyilkosságon is elgondolkodott. Végül – állítja – a gyógyszerek, a terápia és az egészséges életmód segítettek visszanyerni a tisztánlátását.

„Abban a széttöredezett állapotban a lehető legpusztítóbb szimbólumhoz, a horogkereszthez nyúltam.”

Ye 2023-ban bocsánatot kért egyszer a zsidó közösségtől, 2025-ben azonban horogkeresztes pólók árusításába kezdett, majd kiadott egy Heil Hitler című számot, amelyben az egykori náci vezért dicsérte. Andrew Tate és Nick Fuentes szélsőjobbos influencerek erre a dalra karlendítettek a múlt héten. Ye korábban a holokausztot is tagadta.

Most azt írta, az 1-es típusú bipoláris zavar miatt többször is előfordult, hogy teljesen elhagyta a valóságot, amire utólag nem is emlékezett. A betegség „rossz ítélőképességhez és meggondolatlan viselkedéshez vezetett; gyakran olyan érzésem volt, mintha elhagytam volna a testemet” – írta.

„Sajnálom és mélyen szégyellem az abban az állapotban elkövetett tetteimet, elköteleztem magam a felelősségvállalás, a kezelés és a valódi változás mellett. Ez azonban nem menti fel a tetteimet.”

Fotó: BRAD BARKET/Getty Images via AFP

Ye a fekete közösségtől is bocsánatot kért. A rapper az évek során olyanokat mondott, mint hogy a rabszolgaság választás kérdése volt, de viselt „white lives matter” feliratú pólót, és a Konföderáció zászlaját is használta. „A fekete közösség kétségtelenül meghatározó része annak, aki vagyok. Nagyon sajnálom, hogy cserbenhagytalak titeket. Szeretlek titeket.”

A szexuális zaklatással is vádolt Ye a szeretteitől is bocsánatot kért. „Minél tovább figyelmen kívül hagytam a problémát, annál rosszabb lett a helyzet. (...) Azokkal az emberekkel bántam a legrosszabbul, akiket a legjobban szerettem. Ti elviseltétek a félelmet, a zavart, a megaláztatást és a kimerültséget, miközben egy olyan emberrel próbáltatok törődni, aki időnként felismerhetetlen volt.” (Guardian)

