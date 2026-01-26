Karácsony Gergely Lázár cigányozásáról: Erre semmiféle kampány, a bukástól való jeges rémület sem lehet mentség

„Amikor ilyen, már megint ilyen mondatok hangzanak el a cigányok sorsáról, akkor kell újra felidézni Tamás Gáspár Miklós szavait: »Ha a romáknak így kell élniük itt, te se élhetsz jól, s ha mégis, akkor nem érdemled meg, az biztos.« Vagyis, ha rá akarunk szolgálni a jobb életre ebben a hazában, az éppen azzal kezdődik, hogy az emberi méltóság visszavonhatatlan jogát erősebbnek tekintjük bármi másnál. Aki pedig a méltóság jogát megvonja bárkitől, az maga válik méltatlanná” – írja Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-posztjában, amivel Lázár János szavaira reagált, miszerint

ha nincsenek migránsok, akkor ott vannak a cigányok, „hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák”.

„Semmiféle kampány, a bukástól való jeges rémület sem; semmi az égegyadta világon nem lehet mentség, végképp nem magyarázat az elmúlt napokban elhangzott alantas mondatokra: a cigányság megalázására, és a Budapest–vidék hazug szembeállítására” – írja Karácsony, aki szerint „Budapest sem lenne önmaga a romák nélkül, akik a két kezükkel vagy épp a művészetükkel építették és építik is minden nap”.

„Tartozunk nekik ezért, tartozunk azzal, hogy megvédjük őket az aljas, lealacsonyító szavaktól és tettektől, és leginkább azzal tartozunk, hogy megőrizzük Budapestet sokszínűnek és befogadónak.”

Karácsony Gergely úgy gondolja, „talán épp ez, Budapestnek az emberi méltósághoz és a sokszínűséghez való konok ragaszkodástól való félelem miatt tettek még rá egy lapáttal az aljas mondataikra a Fidesz hétvégi kampánygyűlésén, amikor a történelem szemétdombjáról előásták újra az egyik legkárosabb és legostobább hazugságot, a Budapest–vidék szembeállítást. Ismerjük a kort, amikor Budapest volt már bűnbak, volt már bűnös város. Nemcsak történelmi léptékben igazságtalan, de per pillanat is nettó hazugság azt állítani, hogy ha Budapest többet kap, akkor nem jut a vidéknek. Hiszen az Orbán-kormány úgy vesz el évről évre egyre többet Budapesttől, hogy közben a vidéki településeket is kifosztja, megfosztja a jogoktól, a lehetőségektől és a forrásoktól is. Nemcsak Budapestet, hanem minden önkormányzatot”.

Bejegyzését azzal zárta, hogy „Budapest a nemzet fővárosa, az ország gazdaságának motorja, kulturális–szellemi életének szíve. Márpedig, ha a motor leáll, akkor a haladás is leáll, ha pedig valaki az ország szívét akarja megbénítani, annak számolnia kell azzal, hogy ettől az egész ország kap infarktust. Ez pedig súlyos károsodáshoz vezet abban az agyban, amelyik ezt jó ötletnek találta”.