Kigyulladt egy mozdony, késések várhatók a győri fővonalon

„Tatabánya és Tata között, Vértesszőlős közelében kigyulladt egy tehervonat szerelvényében közlekedő második mozdony” – közölte a Mávinform. Sérülés nem történt, a rakományok között sem volt veszélyes anyag, a győri fővonalon viszont jelentős késések várhatók.
„Az oltási munkálatok idejére az érintett szakaszon a felsővezetéket kikapcsolták, ezért Tatabánya és Tata között áll a forgalom.” A Mávinform a következő forgalmi változásokról tájékoztatott:
Tatabánya és Komárom között pótlóbuszok közlekednek.
Az S10-es vonatok megosztva, csak Budapest és Tatabánya, valamint Tata és Győr között járnak.
A Győrből 19:38-kor a Déli pályaudvarra, illetve a Déli pályaudvarról 19:25-kor a Déli pályaudvarra elindult S10-es vonat (4921, 4928) a Tatabánya és Komárom közötti szakaszon marad ki.
A távolsági IC, a nemzetközi EC és Railjet vonatok csak Budapest és Tatabánya között, illetve az ausztriai/nyugat-magyarországi végállomásuk és Komárom között közlekednek.
A Bregenz, Bécs felől érkező Railjet (165) és a Keleti pályaudvarról 19:40-kor Bécsbe elindult Railjet (266) utasainak Tatabánya és Tata között kell pótlóbuszra átszállniuk.
A Keleti pályaudvarról 20:40-kor Salzburgba induló Kálmán Imre EuroNight (EN 462) kerülő útirányon, Tatabánya érintése nélkül, Székesfehérváron át közlekedik, a magyarországi szakaszon menetideje jelentősen megnő.