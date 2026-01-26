Kigyulladt egy mozdony, késések várhatók a győri fővonalon

„Tatabánya és Tata között, Vértesszőlős közelében kigyulladt egy tehervonat szerelvényében közlekedő második mozdony” – közölte a Mávinform. Sérülés nem történt, a rakományok között sem volt veszélyes anyag, a győri fővonalon viszont jelentős késések várhatók.

„Az oltási munkálatok idejére az érintett szakaszon a felsővezetéket kikapcsolták, ezért Tatabánya és Tata között áll a forgalom.” A Mávinform a következő forgalmi változásokról tájékoztatott: