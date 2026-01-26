Közel 100 milliárdos vagyon válhatott köddé az MNB-alapítvány svájci, luxusingatlanokkal foglalkozó cégénél

Még a cég könyvvizsgálatáért felelős személyek sem tudtak elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezni, vagy a szükséges adatokhoz hozzáférni, ezért visszautasították a véleménynyilvánítást az Alpine Holding Kft. éves beszámolójával és üzleti jelentésével kapcsolatban, derül ki a napokban leadott éves beszámolóhoz csatolt könyvvizsgálói jelentésből. Egy könyvvizsgálat során ennél negatívabb megállapítás, vélemény nem születhet. Az Alpine Holding a jegybanki alapítványokhoz kötődő egyik társaság, amelyet még 2021-ben hoztak létre, és ez volt az, amelyik két évvel később közvetve tulajdonrészt szerzett a svájci, luxusingatlanokkal foglalkozó Ultima Capital S.A-ban.

Le Grand Jardin, Cannes Fotó: Ultima Capital

Ez első ránézésre talán még jó ötletnek is tűnhetett, hiszen az európai luxusingatlanok viszonylag stabil és jövedelmező üzletet is jelenthetnek, a piac milliárdos szereplői pedig az átlagosnál kevésbé árérzékenyek. Nagyjából ezzel az egy ténnyel azonban ki is meríthetjük azt a képzeletbeli listát, ami az Ultima részesedés megszerzése mellett szólhatott. Az üzletből ugyanis egyáltalán nem tudott profitálni az Alpine Holding, a svájci cége ugyanis folyamatosan egyre nagyobb veszteséget termelt:

2023-ban közel 9 millió svájci frank,

2024-ben 53,7 millió svájci frank,

2025 első felében pedig 14,5 milliós veszteség keletkezett (ez egyébként jóval több, mint ami 2024 első félévében jött össze, ami 3,7 millió svájci frank volt).

Ennek fényében pedig erősen kérdéses, miért is tartotta jó üzletnek az Alpine Holding, pontosabban a végső haszonélvezőként megjelenő jegybanki alapítvány, hogy megszerezze az Ultima mintegy harmadát. Főleg azért is, mert hivatalosan az volt a fáma, hogy a befektetésekből származó hozamokból gazdálkodnak az alapítványok.

Az már önmagában roppant kellemetlen, hogy nincs könyvvizsgálattal alátámasztott és megerősített éves jelentésük, ahogy az is, hogy a fő befektetésük sem jövedelmező, de a jelek szerint, ahogy a jegybanki alapítványoknál, úgy az Alpine-nál is gyakorlatilag eltűnt a vagyon jelentős része. Helyesebben, ami van, az egyáltalán nem annyit ér, mint amennyit írtak. Itt egy mondat erejéig felidézném, hogy az egyetlen mára megmaradt jegybanki alapítványról is jókora csúszással, tavaly karácsony előtt váltak nyilvánossá a gazdálkodási adatok, amelyek szerint a 2024 nyári közléshez képest – ami 283 milliárd forintos vagyonról szólt – gyakorlatilag eltűnt a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) vagyona, 2024. december 31-én ugyanis csak 13 milliárd forint volt meg belőle.

Óriási vagyonvesztés