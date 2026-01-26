Lázár arról beszélt, akkor is kisüt a nap a választás után, ha nem a Fidesz nyer

Másodszor is elnézést kért Lázár János azoktól a cigányoktól, akiket megbántott a múlt heti megjegyzésével, mikor arról beszélt, a cigányok takarítsák az IC-n a szaros wc-ket.

A siófoki Lázárinfón azt mondta, minden cigányt – és a főnöküket is – meghív egy kávéra, akit megbántott, hogy megbeszéljék.

Tett néhány furcsább kijelentést is: a Tisza előnyét mutató közvélemény-kutatási eredményeket például nem kérdőjelezte meg kapásból, hanem arról beszélt, „lehet, hogy igazuk van, és most éppen másnak áll a zászló”. Többször is elmondta, hogy nem közvélemény-kutatást kell nyerni, hanem választást, és hogy a legutóbbi választások eredményét senki sem találta el.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a fideszesek választási hajlandósága sokkal alacsonyabb most, mint a tiszásoké, de szerinte ez is rendben van, sokaknak elég a választás előtt két héttel elkezdeni foglalkozniuk ezzel a kérdéssel. A győzelemért meg kell dolgozni – hangsúlyozta Lázár.

Azt sem sűrűn mondja egy fideszes sem, hogy bárhogy is alakuljon a választás, a nap kisüt a következő napon is (erre legutóbb Kapu Tibor űrhajós hívta fel a figyelmet az újévi beszédében Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett állva), és ha veszít a Fidesz, küzdenek azért, ami az eszméjük és hivatásuk.

De most „nem kell belelovalni magunkat, hogy mi lesz, ha így vagy úgy lesz.”

Azt mondta, a Mi Hazánkkal nem lesz koalíció, bár Toroczkai László pártelnököt „kemény csávónak nevezte”, igazat adva egy mi hazánkos fiatalnak abban, hogy ő is képes lenne nemet mondani Brüsszelnek.

Lázár egyébként most ezzel támadta a tiszásokat: a frissen bemutatott Orbán Anitára se mondott semmi rosszat, csak azt, hogy szerinte ő nem lenne képes nemet mondani Amerikának és Brüsszelnek, mert a nyugati elit része.

Azzal sem ért egyet, hogy a papok politizáljanak a templomban. „Ha megkérdezik, elmondhatja a véleményét, de óvnék attól, hogy a mocskos politikai vitákba belevonjuk az egyházakat.”

Azoknak a bíróknak viszont nekiment, akik letöltötték a Tisza Világ appot. Lázár szerint komoly válság, hogy „a Tisza listájában sok bíró van”, őket a Tisza „nyíltan vállalt aktivistáinak” tartja. Lázár úgy tett, mintha tucatnyi bíró lenne érintett, holott állítólag csak néhány bíró töltötte le az appot, ami egy ügyvéd szerint ráadásul nem is minősül pártpolitikai tevékenységnek.

A Fidesz ezt nem így látja, Lázár pedig most odáig ment, hogy ha egy ilyen bíró megtudja, hogy az illető fideszes, nem számíthat arra, hogy tisztességesen bírálják el az ügyét. Szerinte a bírósági vezetőknek „össze kellene szedniük a bátorságukat”, és a bármilyen politikai párt irányába elfogult bíróktól „meg kell szabadítani az igazságszolgáltatást.”