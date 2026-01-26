Lázár János: Cigány barátaim felhívtak, hogy ez túl sok

A Jeti Mozi bemutatja Kovács Kristóf Malaccal teljes című dokumentumfilmjét. A rendkívüli kitartású Balogh Lajosnak nem jött össze a képviselőség, ezért csapatot szervez, hogy az Ormánságból indulva eljussanak egy nemzetközi böllérversenyre.
Mire ment a Fidesz az ősszel meghirdetett digitális honfoglalással? Utol tudják-e érni kommentelésben Magyar Pétert?
Klímaváltozás a Kárpátokban.
Szedjék össze magukat - üzente a miniszter párttársainak a kongresszuson. Szerinte vannak a pártban, akik azon gondolkodnak, mi lesz velük a győzelem után, vagy azon pánikolnak, hogy mi lesz, ha veszítenek.